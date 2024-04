Ferito gravemente a colpi di pistola il vincitore di "The Voice" francese

Il cantante francese Kendji Girac, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco la notte scorsa a Biscarrosse, nel sudovest della Francia. 27 anni, nomade di origine gitana, ha vinto la terza stagione dell’edizione francese del talent show: The voice: la plus belle voix nel 2014.

Gravi condizioni

Il cantante, autore di canzoni come Andalouse, Bebeto, Dans mes bras dopo essere stato colpito al petto da alcuni proiettili è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bordeaux. Stando a quanto scrive BFMTV citando fonti attendibili, " È stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco in un'area di accoglienza dei viaggiatori a Biscarrosse (Landes) ". Arrivato in gravi condizioni in ospedale, ora non sarebbe più in pericolo di vita. La notizia ha scosso i fan e il mondo della musica, data la popolarità e l’affetto che il pubblico nutre nei confronti del giovane artista.

La sparatoria

Non è ancora chiara la dinamica della sparatoria e la polizia ha subito avviato un'indagine per far luce sull'accaduto e capire le modalità in cui si sono svolti i fatti per poter risalire ai colpevoli. Altre fonti, non confermate, parlano invece di un incidente domestico. A dirlo TF1 che sostiene che Girac avrebbe ammesso di aver acquistato un’arma poche ore prima, e di averla utilizzata incautamente. Questa ultima versione sembra però poco accreditata.

La storia di Girac

Il cantante avendo origine Gitane, ha vissuto girando la Francia con la famiglia svolgendo vari lavori, fino a che non ha deciso di tentare con la sua grande passione per la musica, iscrivendosi al concorso musicale The Voice del 2014 vincendolo, ottenendo poi un grande successo di pubblico. Fino ad ora ha pubblicato cinque album di successo.

L'ultimo è L'École de la vie, uscito l'11 novembre 2022: a oggi conta oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.