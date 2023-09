"Vediamo come reagiranno...". La resistenza islamica al divieto dell'abaya in Francia

L'estate è alle spalle e in diversi Paesi europei è tornata a suonare la campanella a segnare il ritorno tra i banchi di scuola degli studenti. In Francia, però, la rentrée dalle vacanze sta facendo discutere più che altrove. Alcune studentesse, circa 300, nel primo giorno di scuola si sono presentate in classe indossando l'abaya, la tunica indossata dalle donne musulmane volta a coprire tutto il corpo ad eccezione di testa, piedi e mani, in segno di protesta contra la decisione del governo di Elisabeth Borne di vietare abiti che fossero un chiaro riferimento alla religione; oltre all'abaya, infatti, è anche vietato il qaames per gli uomini.

67 delle 300 ragazze hanno deciso di sfidare le autorità rifiutandosi di togliere l'indumento mentre la maggioranza di loro, dopo il gesto dimostrativo, avrebbe deciso di sotterrare l'ascia di guerra vestendo con abiti "laici". Il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal ha dichiarato ai microfoni dell'emittente Bmftv che le 67 erano per lo più studentesse della scuola secondaria e che sarebbbero poi tornate a casa. Ha anche poi aperto al dialogo dichiarando che: "Nei prossimi giorni, dovranno tornare perchè devono andare a scuola e allora vedremo se hanno o meno rispettato la regola, sennò continueremo a dialogare con loro" . Ha anche poi affermato che la protesta ha interessato solo un centinaio di istituti su oltre 60mila scuole presenti in tutta la Francia nel tentativo di ridimensionare il fenomeno.

La decisione che ha portato alla protesta è stata presa negli ultimi giorni di agosto dal ministero dell'Educazione nazionale al fine di preservare la laicità dello Stato e di fare della scuola pubblica un'avanguardia in questo senso, dato che il portavoce del governo nazionale, Olivier Véran, ha dichiarato che: "La scuola è il tempio della laicità. Non si va a scuola per fare proselitismo religioso ma per imparare. Quando si è in classe non ci si deve trovare esposti a segni religiosi ostentatori" .