Il figlio di Mick Jagger ricoverato d'urgenza in ospedale: cos'è successo

È stata l'ex ballerina Melanie, madre del piccolo Deveraux Octavian Basil, 8 anni, figlio del rocker dei Rolling Stones a dare notizia che il piccolo è rimasto coinvolto in un incidente mentre giocava a calcio e ricoverato d'urgenza in ospedale.

Grande paura

Momenti terribili per la 37enne, da 11 anni compagna di Jagger e per l'icona del rock, che hanno voluto condividere la notizia con i loro follower. Per fortuna quello che sembrava un brutto incidente è stato risolto con un gesso mostrato nell'immagine postata sui social con la scritta: " Niente di più vero, quando si fanno male loro stai male anche tu, ma Devi tornerà a giocare in men che non si dica ".

Il ragazzino da quanto si è appreso ha preso una violenta botta da un altro calciatore ed è caduto a terra sbattendo anche la testa e perdendo momentaneamente conoscenza. Portato in ospedale si è poi scoperta una frattura alla gamba e lo svenimento, cosa che ha spaventato di più, è stato solo una conseguenza della caduta.

I figli di Jagger

Devi è solo l'ultimo degli otto figli di Jagger avuti da diverse compagne. È padre di Karis, 54 anni (nata da Marsha Hunt); Jade, 53 (di Bianca Jagger); Lizzie, 40 anni, James, 39 anni, Georgia May, 33 anni, e Gabriel, 27 anni (di Jerry Hall); Lucas, 25 anni (di Luciana Gimenez Morad) e Deveraux 8 anni figlio di Melanie.

I due si sono incontrati per la prima volta nel febbraio 2014, durante il tour dei Rolling Stone dove Melanie lavorava come ballerina. Sebbene non si siano mai sposati, stanno felicemente insieme da ormai undici anni e nel dicembre 2016 lei ha dato alla luce Deveraux.

Scrittrice di new adult

Meleanie da tempo è un'affermata scrittrice di romanzi new adult e in

varie interviste ha spiegato come molte delle scene, soprattutto quelle piùsiano riprese dalla sua vita di tutti i giorni. Ha anche raccontato come sia stato proprio Jagger a spingerla a scriverli.