Musk "banna" da Twitter la comica Kathy Griffin: ecco perché

Elon Musk ha bannato da Twitter l'attrice Kathy Griffin dopo che quest'ultima aveva "impersonato" il milionario fondatore di Tesla con un falso account. La nuova policy della piattaforma prevede infatti che vengano cancellati gli account di chi si finge un'altra persona: questo ha portato alla rimozione di un profilo "Elon Musk" usato della comica, che aveva modificato il nickname in modo che corrispondesse a quello del fondatore di Paypal. Musk aveva avvertito che non ci sarebbe " alcun avvertimento " prima delle sospesioni e che qualsiasi cambio di nome comporterà la perdita della spunta blu, che certifica l'identità reale della persona.

La nuova policy del fondatore di Tesla

Griffin aveva twittato sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti sotto il nome di Musk, con un tweet che affermava: " Dopo molte discussioni animate con le donne della mia vita ho deciso di votare blu per loro (sono anche donne sexy, tra l'altro) #VoteBlueToProtectWomen ”. Il nuovo proprietario di Twitter ha sottolineato che per avere un account "parodia" occorre accedere al servizio a pagamento della piattaforma, Blue. Gli utenti che pagano circa 8 euro al mese per il servizio riceveranno la spunta blu, oltre alla possibilità di pubblicare video più lunghi e saltare la metà degli annunci. Il New York Times ha riferito domenica che Twitter ha ritardato l'implementazione del nuovo servizio a pagamento di verifica fino a dopo le elezioni di medio termine di martedì, nel timore che account falsi possano spacciarsi per il presidente Joe Biden, politici o organizzazioni varie.

Anche l'attore Valerie Bertinelli si era appropriato del soprannome di Musk e sabato ha pubblicato una serie di tweet a sostegno dei candidati democratici prima di tornare al suo vero nome. La nuova policy della spunta blu a pagamento è stata critica da molti giornalisti, ai quali ha risposto in maniera piccata lo stesso Musk: " Voi rappresentate il problema: giornalisti che pensano di essere l'unica fonte di informazioni legittime. Questa è la grande bugia ".

E ora Twitter richiama decine di dipendenti licenziati

Nel frattempo, la piattaforma, dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, sta ora contattando decine di dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di tornare. Secondo quanto riportato dall'Ansa, alcuni sarebbero stati licenziati per errore: altri sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il loro lavoro e la loro esperienza potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk. Non solo: nei giorni scorsi il fondatore di Tesla ha azzerato i vertizi dell'azienda, diventando l'amministratore unico di Twitter. Una delle prime mosse del magnate è stata quella di licenziare Agrawal, che era stato l'amministratore delegato dell'azienda per quasi un anno. La stessa sera, Musk ha anche estromesso il CFO Ned Segal, il chief legal officer Vijaya Gadde e il consigliere generale Sean Edgett.