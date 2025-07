Gli Obama verso il divorzio? Le parole di Michelle sul rapporto con il marito

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci su una presunta crisi tra Barack e Michelle Obama. Alcuni parlano addirittura di un possibile divorzio. A far crescere il sospetto sarebbe stata la prolungata assenza dell’ex First Lady da eventi pubblici in cui invece il marito era presente, come ad esempio l’insediamento di Donald Trump nel 2017, oltre a una serie di apparizioni separate nei mesi più recenti. Tuttavia, le stesse parole di Michelle nel suo podcast sembrano smentire in modo netto ogni ipotesi di separazione.

La coppia e il loro percorso insieme

Barack e Michelle Obama si sono conosciuti a Chicago negli anni ’80, quando lavoravano nello stesso studio legale. Si sono sposati nel 1992 e, da allora, sono diventati una delle coppie più iconiche della politica americana. Hanno affrontato insieme otto anni alla Casa Bianca, dove hanno cresciuto le loro due figlie, Malia e Sasha, sotto l’occhio attento dell’opinione pubblica mondiale.

Negli anni successivi alla presidenza, entrambi si sono dedicati a progetti personali e professionali: scrittura, conferenze, documentari, attività filantropiche. Questo ha spesso comportato agende separate, alimentando così – secondo Michelle stessa – fraintendimenti da parte del pubblico.

Le parole nel podcast

A mettere un punto fermo alle speculazioni ci ha pensato Michelle Obama nel suo nuovo podcast “Lmo”, che conduce insieme al fratello. Ospitando proprio il marito Barack, ha affrontato senza filtri il tema del loro matrimonio e del modo in cui viene percepito dall’esterno. " Non c'è stato nemmeno un momento, nel corso del nostro matrimonio, in cui ho pensato di lasciarlo ", ha dichiarato Michelle con fermezza. E ancora: " Abbiamo vissuto momenti difficili, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso sfide e avventure. Sono una persona migliore grazie all’uomo che ho sposato ".

Il passaggio più emblematico è forse quello in cui sottolinea l’equivoco legato alla loro vita pubblica: " Quando non siamo insieme, la gente pensa che siamo divorziati ". Un’osservazione che fotografa bene l’impatto delle aspettative pubbliche sulle coppie celebri. A proposito della libertà riconquistata dopo la Casa Bianca, l’ex First Lady ha aggiunto: " Ora guardo il calendario e scelgo cosa è meglio per me, non quello che devo fare o quello che gli altri si aspettano ".

Una coppia solida, nonostante le voci

Negli anni, Michelle non ha mai nascosto che il matrimonio con Barack non sia stato sempre semplice. In più occasioni ha raccontato di momenti difficili e della scelta di ricorrere alla terapia di coppia, esperienza che ha definito " utile e costruttiva ". Una trasparenza che ha sempre rafforzato, anziché indebolire, l’immagine pubblica degli Obama.

Ad oggi, nessuna dichiarazione ufficiale o fatto concreto

sostiene l’ipotesi di un divorzio. Al contrario, le recenti parole di Michelle sembrano confermare la solidità di un legame costruito su basi profonde, nonostante gli inevitabili cambiamenti della vita dopo la Casa Bianca.