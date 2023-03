Su TikTok lo usano per dimagrire: e il farmaco per diabetici è introvabile

È un vero e proprio allarme quello lanciato dall'Aifa (l'agenzia italiana del farmaco), in una nota informativa, per l'Ozempic, il medicinale nato per controllare la glicemia nelle persone che soffrono di diabete, che ha anche un effetto dimagrante. Ed è proprio per ques'ultima indicazione, perdere peso senza troppi sforzi, che ora risulta praticamente introvabile per chi ne ha invece davvero bisogno.

A divulgare questa pericolosa moda, il social di TikTok, che lo ha lanciato come una panacea per dimagrire, raggiungendo il mezzo miliardo di visualizzazioni dei video, soprattutto di ragazzine, che lo esaltano, con l'hashtag #Ozempic che è stato utilizzato 350 milioni di volte, a dimostrazione della viralità del trend. " L'aumento della domanda di Ozempic , ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare la domanda attuale ", scrive l'Aifa.

Ed è veramente questo il vero problema, oltre alle implicazioni sociali nella fascia adolescenziale, per chi del farmaco ne ha bisogno come i malati di diabete 2 motivo per cui era stato approvato dall'Ema nel 2017. Preoccupazione anche da parte dell'Associazione medici diabetologi che vista la difficoltà di reperire il farmaco, sono spesso costretti a cambiare cura per i loro pazienti.

Come funziona l'Ozempic

Il semaglutide, principio attivo di Ozempic fa parte dei medicinali della classe dei agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1RA). A questa appartengono diversi farmaci ipoglicemizzanti con indicazione prevalentemente per il diabete mellito di tipo 2, e in alcuni casi per il trattamento dell’obesità. Ha la capacità di legarsi ai recettori di un ormone che stimola la produzione di insulina e controlla la glicemia nel sangue. Fra i suoi effetti però c'è anche quello di rallentare lo svuotamento dello stomaco, riducendo l'appetito. La perdita di peso nei test iniziali ha superato il 10% in meno di un anno. Non è però privo di controindicazioni, ha potenziali effetti collaterali come problemi gastrointestinali, dolore addominale, nausea, vomito, scariche diarroiche fino ad eventuale disidratazione, ma anche il rischio di pancreatite.

Questi rischi, controllati nei pazienti sotto stretto controllo medico, aumentano invece nei pazienti non obesi, e negli adolescenti, che in America e non solo, ne fanno largo uso, e possono portare a gravi disturbi del comportamento alimentare come bulimia e anoressia. Ma la siringa da iniettarsi, in Italia il costo di una confezione da 4 fiale, sufficienti per un mese, oscilla tra i 100 e i 150 euro, sta andando a ruba anche nel nostro Paese dove, per fortuna, il controllo è più stringente, anche se non sufficiente. Stessa cosa per la Francia che sta sperimentando una carenza importante del medicinale e per questo anche lì si sta decidendo di alzare i controlli sulla distribuzione.

Guadagni miliardari

Allarmi sanitari a parte, è indubbio che il medicinale sta diventando una vera miniera d'oro per le aziende produttrici, il solo fatto che venga usato da Elon Musk, e che sia stato "sponsorizzato" dalle sorelle Kardashian, che hanno ammesso di farne uso, ha dato insieme ai social un impulso talmente forte che le previsioni di guadagno della Novo Nordisk solo sul mercato americano, si aggirano per quest'anno, sui 4 miliardi di dollari.