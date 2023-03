Da Elon Musk alle Kardashian: tutti pazzi per la punturina dimagrante

Nelle farmacie americane è quasi introvabile e non perché i casi di diabete 2 siano in aumento. In realtà il semaglutìde, il farmaco più usato per curare i diabetici brevettato dalla casa farmaceutica danese Novo Nordisk, sta spopolando tra le celebrities d'oltreoceano perché consente di dimagrire rapidamente senza sforzi. Elon Musk ha ammesso di averlo utilizzato per perdere peso di recente, mentre altri personaggi come Kim e Khloé Kardashian si trincerano dietro un "no comment", ma intanto utilizzerebbero le punturine di semaglutìde per snellirsi rapidamente.

Come funziona il semaglutìde

Lo scorso anno il semaglutìde è stato uno dei farmaci più prescritti negli Stati Uniti con oltre quattro milioni di pazienti, ma non tutti ne hanno avuto bisogno per curare il diabete di tipo 2. Già perché alcuni medici - supportati da alcuni studi scientifici in corso - la stanno utilizzando anche per combattere gravi forme di obesità, visto che migliora il controllo glicemico, bloccare la fame e ritarda lo svuotamento dello stomaco, portando a un più rapido dimagrimento. I dati parlano di una perdita di peso fino al 15-20% a seconda del soggetto. Ma come funziona? Il semaglutìde viene somministro con punture sottocutanee nel grasso addominale che, sfruttando il recettore del glp-1 (l'ormone intestinale che stimola la produzione di insulina), portano a perdere peso velocemente e senza sforzi né dietetici né fisici.

La mania delle celebrità americane

Nel nostro paese questo farmaco può essere acquistato solo con prescrizione del diabetologo e va assunto sotto stretto il controllo medico. Ma negli Stati Uniti è tutto un altro mondo e tra i volti noti si è diffusa una vera e propria mania con la caccia alla punturina magica, che nel frattempo altre case farmaceutiche hanno messo in produzione. Tra le celebrity americane che ne fanno uso, ci sarebbero le sorelle Kardashian, che prediligono l'Ozempic, mentre il magnate Elon Musk - in un cinguettio - ha ammesso di dovere ringraziare il digiuno intermittente e Wegovy, un'altra marca del semaglutìde. Tra gli amanti della punturina che fa dimagrire senza sforzi ci sarebbero anche le cantanti americane Cardi B e Nicki Minaj e molti altri, che però manterrebbero il segreto. Intanto su Tik Tok l'hashtag #ozempic conta 433,5 milioni di visualizzazioni e altrettante interazioni segno di un fenomeno importante.