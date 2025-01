Pensava di essere fidanzata con Brad Pitt e divorzia, poi l'amara scoperta

Una delle foto di Brad Pitt in ospedale generata dall'Intelligenza Artificiale usata dal truffatore per chiedere soldi alla vittima

A leggere la notizia verrebbe anche da sorridere, se di mezzo non ci fosse la vita privata delle persone che molto spesso viene distrutta. Questa volta non è successo per fortuna in Italia, come in passato accaduto alla nostra Flavia Vento che per mesi era convinta di parlare con Tom Cruise, ma in Francia dove una donna di 53 anni per mesi era certa di essersi fidanzata con Brad Pitt.

Il fatto

Fin qui, a parte l'enorme delusione che si può provare, il danno è solo (si fa per dire) psicologico, in questo caso però si è trattata di una vera e propria truffa che è costata alla diretta interessata la ragguardevole cifra di 830mila euro. Ma come è possibile che nel 2025 c'è ancora chi crede a questo? Semplice, grazie all'uso, in questo caso dannoso, dell'intelligenza artificiale. Il truffatore infatti a riprova di essere davvero Brad Pitt e di aver bisogno di soldi per curare un cancro al rene, le aveva inviato tutta una serie di foto mentre si trovava in ospedale. La 53enne di professione interior designer ha raccontato la storia al canale francese TF1 spiegando che il calvario è iniziato quando ha ricevuto nella direct dei suoi social un messaggio di quella che diceva essere la madre dell'attore.

C'è però da fare un passo indietro e spiegare che la signora in questione era sposata con un milionario e che sui suoi social aveva immagini di vacanze a cinque stelle e una vita extralussso. Il giorno dopo il messaggio della "madre" di Pitt è arrivato poi quello dell'attore che le spiegava come la mamma le avesse parlato molto di lei. I due iniziano a parlare e il finto truffatore scopre che la donna in quel momento è in crisi con il ricchissimo marito.

Un'altra foto del finto Brad Pitt generata con l'intelligenza artificiale usata per truffare la donna francese

L'amore a gonfie vele

Avuta la preziosa informazione, come si può immaginare l'uomo inizia un corteggiamento serrato, inviando alla donna poesie, frasi d'amore, parole gentili. " Ci sono così pochi uomini che ti scrivono questo genere di cose. Mi piaceva l'uomo con cui stavo parlando. Sapeva come parlare con le donne, era sempre molto romantico ", ha raccontato la donna. " All'inizio - ha poi spiegato - ho anche avuto dubbi che l'account fosse falso, ma andando avanti lui ha cominciato a mandarmi alcune sue immagini non di quelle che si trovano in rete, ma private (generate con l'Intelligenza artificiale) per questo alla fine gli ho creduto ".

La relazione è andata avanti a distanza fino a che il falso Brad Pitt non ha chiesto alla donna di sposarlo promettendogli non soltanto amore eterno, ma anche una vita da sogno, più di quella che lei già faceva essendo sposata con il milionario. La signora così ha accettato la proposta di matrimonio e al contempo ha anche chiesto la separazione dal marito chiedendo aiuto proprio al falso attore su quanto chiedere di mantenimento del marito.

Vista la cifra importante il truffatore ha alzato ancora di più la posta. Ha infatti chiesto alla donna una cifra importante dicendo di aver scoperto di avere un cancro al rene. Alla domanda sul perché non usasse i suoi soldi essendo una star mondiale. la risposta è stata a causa del divorzio ancora in corso con Angelina Jolie che non gli permetteva di poter utilizzare i suoi fondi.

Le foto dall'ospedale

L'uomo ha poi iniziato a inviare alla signora foto dal letto d'ospedale mentre faceva trattamenti o semplicemente con alcuni tubi al braccio e la cosa più sorprendente, ma un classico in questo genere di truffe, il fatto di parlare sempre e solo via social e mai via telefono o con videochiamate. Alla fine i soldi spillati hanno raggiunto la cifra di oltre euro fino a che non sono iniziati i sospetti quando sulla stampa internazionale sono uscite le foto dell'attore, sano come un pesce, con la nuova fidanzata Ines de Ramon.

Un'immagine dall'ospedale generata con l'intelligenza artificiale che il finto Brad Pitt inviava alla vittima dicendo di aver bisogno di soldi per un cancro al rene

La denuncia

A quel punto la donna si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta alle autorità che hanno avviato

un'indagine al momento ancora in corso. Purtroppo questa truffa per lei non ha avuto soltanto conseguenze economiche importanti, ma anche di salute. Attualmente è infatti ricoverata in ospedale per una grave forma di depressione.