Dal porta carta igenica al water in pelle per il re. Cosa si regalano i reali a Natale

Proprio ieri, 16 dicembre, si è disquisito a lungo, soprattutto sui media britannici, sulla difficile situazione del principe Andrea e del desiderio di Re Carlo che suo fratello possa rinunciare all'invito per il pranzo di Natale a Sandringham. E proprio durante questo sfarzoso evento, c'è la tradizione dello scambio dei regali, un po' come succede in tutte le famiglie nel mondo. Ma qui non si parla di gente comune e la domanda che ci si pone è cosa si regalano i Reali, avendo già tutto.

Volando con la fantasia si potrebbe pensare a gioielli preziosi, grandi tenute, auto sfarzose, ma in realtà niente di tutto quello. Come i veri supericchi, quando si tratta di regali, i budget sono davvero limitati, e il concetto di "fare solo un pensiero" per molti royals viene proprio preso alla lettera.

Quando si scambiano i doni

Ogni anno alla vigilia di Natale, i membri della famiglia reale si riuniscono nella tenuta di Sandringham dove si scambiano i regali dopo il tè pomeridiano. In passato, la regina Elisabetta e il principe Filippo, ormai defunti insieme ai loro figli, nipoti e pronipoti prendevano parte allo cambio di regali alla vigilia, anziché il giorno di Natale, in un omaggio alla loro discendenza tedesca.

" Tutta la famiglia si è riunita per scartare i regali alla vigilia di Natale, come sempre, una tradizione tedesca che è sopravvissuta all'anglicizzazione del cognome di famiglia da Sassonia-Coburgo-Gotha a Windsor ", scrive il principe Harry nel suo libro Spare. Aggiungendo poi: " Eravamo a Sandringham in una grande stanza con un lungo tavolo coperto da una tovaglia bianca e da cartellini bianchi. Per tradizione, all'inizio della serata, ognuno di noi ha trovato il proprio posto, si è messo davanti al proprio cumulo di regali. Poi, all'improvviso, tutti hanno iniziato ad scartare contemporaneamente. Un tutti contro tutti, con decine di membri della famiglia che parlavano contemporaneamente, tiravano fiocchi e strappavano la carta da regalo ".

I regali poco "reali"

L'unica cosa necessaria per i reali? Il senso dell'umorismo, del resto possono tranquillamente fare a meno. Sembra essere questo il "pensiero portante" per quanto riguarda i doni che si scambiano sotto l'albero i reali inglesi, anche perchè si dice che proprio re Carlo odi i regali costosi. A raccontarlo un ex maggiordomo che ricorda come a Natale solitamente regalava al re un libro (a volte anche usato) o un prodotto a base di miele.

Sempre in Spare, il principe Harry scrive che un un anno la principessa Margaret gli donò una penna biro a forma di pesce. E, nel 2020, Meghan gli regalò un addobbo natalizio raffigurante la regina Elisabetta. " Meg l'aveva visto in un negozio locale e aveva pensato che potesse piacermi. L'ho tenuto controluce. Era il volto della nonna alla perfezione. L'ho appeso a un ramo all'altezza degli occhi. Mi ha reso felice vederla lì ."

Altri regali che sono stati scambiati i royals, superano davvero ogni più assurdo pensiero. Un anno il principe Harry avrebbe fatto scartare alla nonna una cuffia da doccia con la scritta "Ain't Life a B****" stampata sul davanti che lei ha adorato (e chissà se poi ha anche usato). È stato anche riferito che prima che il principe Harry sposasse Meghan Markle, sua cognata Kate Middleton gli aveva regalato un "Grow Your Own Girlfriend" (si tratta di una specie di pupazzo che immerso nell'acqua assume la grandezza di un adulto. Si regala ad esempio a chi non trova un fidanzato o una fidanzata) come scherzo.

Il "sedile del water" per il Re

Sulla scia del noto "umorismo inglese", un anno la principessa Anna, ha regalato all'allora principe Carlo, un sedile del water in pelle. E la principessa Diana avrebbe regalato alla cognata Sarah Ferguson un tappetino da bagno leopardato. Quando Meghan ha trascorso il suo primo Natale a Sandringham, i tabloid britannici hanno riportato che aveva regalato alla Regina un criceto canterino, che l'ha lasciata "isterica". Il suo regalo per William? Un cucchiaio con la scritta in rilievo "cereal killer", come afferma Finding Freedom.

Per il suo primo Natale reale, Kate Middleton ha optato per una creazione casalinga. " Pensavo, accidenti, cosa dovrei regalarle? ", ha ricordato nel documentario della ITV Our Queen at Ninety . " Ho ripensato a cosa avrei regalato ai miei nonni così ho preparato la ricetta del chutney di mia nonna ".

I regali ai bambini

Tanti saranno anche i bambini presenti al pranzo di Natale a Sandringham e solitamente i regali per loro sono quelli più attenzionati. Su questo la famiglia reale è molto tradizionale; una volta George ha ricevuto un set di camion dei pompieri, un triciclo per Charlotte e giocattoli di legno per Louis.

L'imbarazzante regalo di Lady Diana

In una intervista a Marie Claire, il maggiordomo di lunga data di Diana, Paul Burrell ha raccontato che dopo la separazione tra il principe Carlo e Lady Diana, quest'ultima scartasse i regali con i figli l giorno prima di Natale: " Sapeva che dovevano stare con il padre il giorno di Natale, e con i loro cugini e la regina ", ha spiegato Burrell, aggiungendo che lei e i ragazzi avevano la loro tradizione di scambiarsi le calze.

" Il weekend prima di Natale, sparivano nel soggiorno e si sentivano le grida e le risate che uscivano ", ha detto Burrell. Un anno, quelle "grida" erano dovute a un regalo piccante che Diana aveva fatto a William. "Certo, Diana era molto scherzosa e ci metteva dentro cose un po' sopra le righe per metterli in imbarazzo", ha continuato. " Un anno William aveva trovato un calendario con delle donne nude solo per farlo arrossire e aveva funzionato ".

La gaffe di Diana

Ignara delle tradizioni "scherzose". e anche poco costose, dei regali della famiglia reale, la principessa Diana il primo anno a corte infranse questa sorta di protocollo comprando regali costosi ai suoi "nuovi parenti".

Secondo il suo biografo,, autore del libro Diana: Her True Story in Her Own Words , la principessa rimase "mortificata" dall'errore, tanto da rivelare di aver regalato alla principessa Anna un maglione di cashmere e di aver ricevuto in cambio un