Il principe Andrea tra scandali e famiglia reale. L'invito che il Re spera non accetti

Tra scandali, esclusioni e critiche, il principe Andrea dovrebbe essere ormai abituato a sentirsi sotto pressione, ma questo Natale le cose per lui potrebbero peggiorare. Suo fratello, Re Carlo, per le festività sta organizzando le consuete celebrazioni fatte dalla passeggiata, in mezzo ad un bagno di folla, da Sandringham alla chiesa di St Magdalene per assistere alla messa e dal sontuoso pranzo per la famiglia, sempre a Sandringham, nella tenuta privata di suo padre nel Norfolk.

L'invito che il Re spera non venga accettato

In tutto questo però, il duca di York Andrea rappresenta, come del resto da quando è scoppiato il caso Epstein le conseguenti accuse di molestie, un vero problema d'immagine per i Windson che si trovano costretti ad invitarlo nelle celebrazione di famiglia, ma a sperare che sia lui stesso a non accettare l'invito.

È questo quello che si mormora tra le mura di palazzo con chi, addirittura, sostiene che proprio Re Carlo abbia suggerito a persone vicine ad Andrea di non accettare quello che la stampa inglese ha definito: "Il più grande Natale in famiglia di sempre".

Un nuovo scandalo per Andrea

Non fosse bastata la vicenda Westing, dalla scorsa settimana il principe Andrea è di nuovo tornato al centro della cronaca con un nuovo scandalo che rischia di toccare derive inaspettate. Si è infatti scoperto che un suo "stretto confidente" era una presunta spia cinese a cui era stato vietato l'ingresso nel Regno Unito dopo un'indagine dell'MI5.

Il presunto agente, che può essere identificato solo come H6, era così vicino ad Andrea che ha visitato Buckingham Palace due volte ed è entrato a St James's Palace e al Castello di Windsor. Questa nuova e "delicata" vicenda sembra che abbia nuovamente fatto infuriare Re Carlo che ha visto, ancora una volta, il nome dei Windsor gettato nel fango di un altro scandalo.

Escluso (ormai) da tutto

Questo ennesimo episodio ha spinto il re a far prendere la decisione ad Andrea, di farsi da parte in qualsiasi apparizione pubblica a cominciare proprio dalle festività natalizie pubbliche oltre a quelle private del pranzo di famiglia.

Dove si trova ora Andrea

Attualmente il principe si troverebbe a Londra ma sarebbe in procinto di partire per il Norfolk per raggiungere il resto della famiglia per Natale, insieme alla ex moglie Sarah alle figlie Beatrice ed Eugenia e ai loro figli. La stampa inglese è anche riuscita a sapere che alloggeranno a Wood Farm, un grande cottage all'interno della grande tenuta del Principe Filippo.

Si prevede poi che si unirà al resto dei 45 familiari invitati in privato, secondo la tradizione germanica, per scambiarsi i regali alla vigilia di Natale e poi per il pranzo di Natale, che prevede una passeggiata pubblica in chiesa la mattina. Ma in questo caso sarebbe meglio usare il condizionale perché allo stato attuale delle cose non si sà davvero cosa succederà.

Il rifiuto all'invito

Da più parti infatti arrivano pressioni per portarlo alla decisione di rinunciare a qualsiasi apparizione pubblica perché questa metterebbe in imbarazzo il re davanti all'opinione pubblica anche per l'ultimo caso della spia cinese.

La parabola degli scandali

Il periodo più buio del principe inizia quando scoppia lo scandalo di Jeffrey Epstein questo lo portò nel 2019 a ritirarsi dai doveri di palazzo dopo l'indignazione dovuta ad una sua intervista rilasciata alla BBC in cui difendeva la sua amicizia con Epstein. Nel 2022 si è poi chiusa la causa civile intentata da Virginia Giuffre che aveva affermato di essere stata aggredita sessualmente dal principe quando aveva solo 17 anni.

Il principe aveva sempre negato tutte le accuse ma per non finire in tribunale il ritiro delle accuse è passato per un cospicuo assegno "donato" dal principe all'associazione fondata proprio dalla Giuffre.

Dopo che la Regina Elisabetta lo aveva privato dei suoi titoli militari onorari ed escludendolo di fatto dalla vita reale, quest'anno, Re Carlo ha tagliato anche le spese di sicurezza pari a 3 milioni di sterline l'anno, esortandolo a trasferirsi in una residenza "più modesta".