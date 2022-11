"È colonialista". Scoppia la polemica sul diamante di Camilla

Dal 22 al 24 novembre Buckingham Palace ospiterà il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Per la prima volta sarà Carlo III, nel suo ruolo di sovrano, ad accogliere un leader straniero in visita ufficiale nel regno. Il viaggio non è ancora iniziato, ma c’è già la prima polemica che coinvolge la Regina consorte Camilla, a cui sarebbe stato chiesto di non indossare una delle gemme più famose e chiacchierate della Corona, il diamante Cullinan.

Un ricordo "infelice"

Uno dei sindacalisti più conosciuti del Sudafrica, Zwelinzima Vavi, il cui padre lavorò nelle miniere d’oro durante il periodo dell’apartheid, si sarebbe opposto alla possibilità che la Regina Consorte Camilla o la principessa del Galles Kate possano indossare il diamante Cullinan durante la visita di Ramaphosa. Secondo l’uomo, come riporta il Telegraph, se una delle due osasse mostrarlo al prossimo banchetto di Stato, in programma il 22 novembre 2022, richiamerebbe alla mente dell’opinione pubblica un “infelice” ricordo del passato coloniale e ciò sarebbe un gesto deplorevole e increscioso da parte delle donne più importanti di Casa Windsor.

Zwelinzima Vavi ha aggiunto: “Sarebbe un'ostentazione della storia di Cecil John Rhodes...” , riferendosi al controverso imprenditore e politico inglese che divenne Primo Ministro della Colonia del Capo nel 1890. Gli esperti sostengono che indossare il Cullinan provocherebbe uno “shock” per il presidente sudafricano e sarebbe “come sputare in faccia ai sudafricani” , riporta il Daily Mail. A proposito dell’eventualità di vedere Camilla o Kate con indosso il Cullinan, l’analista politica Susan Booysen ha dichiarato: “Di sicuro non accadrà…È difficile immaginare che [il diamante possa essere indossato]”.

Il Diamante Cullinan

Il Cullinan è una delle gemme più famose del mondo. Un diamante da 3,106 carati, trovato nel 1905 nella Premier Mine vicino Pretoria. Il nome deriva da quello del presidente della compagnia mineraria che lo trovò, Thomas Cullinan. Nel 1907 venne regalato a Edoardo VII per il suo 66esimo compleanno. Il monarca la fece tagliare, ricavandone 9 pietre più grandi e 96 diamanti più piccoli. I più celebri sono il Cullinan I, (Grande Stella d’Africa, taglio a goccia), incastonato nello scettro di Sant’Edoardo e il Cullinan II (Seconda Stella d’Africa), che oggi ammiriamo sulla Corona Imperiale di Stato.

Le altre gemme impreziosiscono spille, collane e orecchini e proprio l’idea che Camilla o Kate possano indossare questi gioielli durante la visita di Cyril Ramaphosa (non parliamo, naturalmente, della Corona Imperiale di Stato e dello scettro, poiché questi vengono sfoggiati in un altro tipo di occasioni e dal sovrano regnante) starebbe causando una certa apprensione in Sudafrica. Da anni, infatti, il Paese chiede la restituzione di queste meravigliose pietre, in particolare della Grande Stella d’Africa. Un desiderio diventato ancora più intenso e pressante dalla morte della regina Elisabetta, lo scorso 8 settembre.

Proprio la defunta sovrana, nell’ottobre 2018, durante il banchetto di Stato in onore di re Willem-Alexander e della Regina Maxima d’Olanda, sfoggiò la spilla con i Cullnan III e IV. All’epoca, però, non vi nessuno scandalo. Al contrario: la scelta venne interpretata come un gesto di amicizia nei confronti degli ospiti, poiché il Cullinan venne tagliato ad Amsterdam, nel 1908, da Joseph Asscher.