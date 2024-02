Il ritorno di Monica Lewinsky: ora è testimonial per invitare gli elettori al voto

Dal Sexgate che nel 1998 portò il presidente democratico Bill Clinton a essere sottoposto a un processo di impeachment per spergiuro e ostruzione della giustizia (poi assolto da tutte le imputazioni) a testimonial di un importante marchio di moda. Sono passati 25 anni da quando Monica Lewinsky finì sotto i riflettori per via della sua relazione intima con l'allora presidente Clinton: conobbe l'allora presidente appena terminato il college, nel 1995, prima di frequentarlo nei due anni successivi, tra regali e telefonate notturne. Oggi Lewinsky, 50 anni, secondo quanto riportato dalla Bbc, è stata scelta dalla casa di moda femminile Reformation per la campagna "You've Got the Power", lanciata nelle scorse ore in collaborazione con Vote.org, la più grande organizzazione apartitica che mira a "espandere l'elettorato" e incoraggiare le persone a non disertare le urne.

Il ritorno di Lewinsky

La campagna mira a "ricordare" alle persone il loro "potere" del voto. " Votare significa usare la propria voce per farsi sentire, ed è l'aspetto più importante della democrazia ", ha sottolineato Lewinsky sul sito web dell'azienda. " Se volete lamentarvi per i prossimi quattro anni, dovete andare a votare ". L'ex assistente di Clinton e attivista anti-bullismo ha dichiarato, in un'intervista rilasciata a Elle Magazine, che la partnership con Vote.org è una risposta alla crescente " frustrazione e apatia " degli elettori americani in vista delle elezioni presidenziali di novembre.

Secondo un recente sondaggio diffuso dalla Reuters, infatti, la maggioranza degli statunitensi non è contenta di dover scegliere tra il papabile candidato repubblicano Donald Trump e il presidente uscente Joe Biden a novembre: il 70% degli intervistati - tra cui circa la metà dei democratici - si è detto d'accordo con l'affermazione che l'inquilino della Casa Bianca non dovrebbe cercare la rielezione, mentre il 56% delle persone ha risposto al sondaggio affermando che il tycoon non dovrebbe candidarsi, compreso circa un terzo dei repubblicani. Un sentimento di disaffezione e scetticismo che ha spinto Reformation a lanciare la campagna insieme a Vote.org.

La campagna per il voto

Come riferito dalla Bbc, nella campagna promozionale Monica Lewinsky indossa un trench in pelle, un completo a due pezzi rosso acceso, maglioni e altri abiti da lavoro. " È un anno elettorale molto importante e la fiducia nelle grandi istituzioni è piuttosto bassa ", si legge sul sito web di Reformation. " Non vogliamo essere un altro marchio che si limita a dirvi di votare, quindi abbiamo collaborato con gli esperti di Vote.org ".