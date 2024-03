Jeff Bezos supera di nuovo Elon Musk: è lui l'uomo più ricco del mondo

Come fosse una gara mozzafiato di Formula 1, con un sorpasso Jeff Bezos ha ripreso il suo posto di uomo più ricco del mondo, detronizzando Elon Musk nella classifica dei miliardari di Bloomberg. Soltanto a dicembre era successo esattamente il contrario con Elon Musk che aveva superato Bezos con grande clamore della stampa mondiale.

Quanto è ricco Bezos

Attualmente il patrimonio netto di Bezos ammonta a 200 miliardi di dollari e supera i 198 del boss di Tesla, che tra il social X e Space X, ha provato il brivido solo per qualche tempo di essere sulla vetta dei Paperoni. Il suo patrimonio infatti è sceso di oltre 30 miliardi di dollari, perché il prezzo delle azioni di Tesla è sceso del 25% negli ultimi mesi. A far aumentare la ricchezza di Bezos in questo periodo, è stata soprattutto l’onda legata al boom dell’intelligenza artificiale.

I "guai" di Musk

Non che ci sia da preoccuparsi che non arrivi a fine mese, ma questo non è proprio il periodo giusto per lui, visto che a gennaio un tribunale ha approvato l'annullamento del suo enorme accordo di compensazione con Tesla, del valore di 55,8 miliardi di dollari stipulato originariamente nel 2018.

Al contrario Bezos, che non gestisce più Amazon, ha comunque beneficiato dell'aumento di prezzo delle azioni dell'E-Commerce, e anche se ha venduto la cifra di 8,5 miliardi di dollari in azioni, rimane sempre il maggiore azionista della società.

Il terzo più ricco del mondo

Al terzo posto nella classifica mondiale del Bloomberg Billionaires Index c'è il patron di Lvmh, Bernard Arnault, il cui patrimonio netto si attesta a 197 miliardi di dollari. I tre negli anni si sono alternati in cima alla classifica che in questo caso misura la ricchezza personale in base ai cambiamenti nei mercati. C'è quindi chi sale e chi scende ma alla fine tutti e tre guadagnano, anzi, dal 2000 il patrimonio delle cinque persone più ricche al mondo è cresciuto del 114 per cento, arrivando a 869 miliardi di dollari.