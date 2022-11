8 libri motivazionali da leggere per aumentare l'autostima

Può un testo fare miracoli? Spesso sì e questo potrebbe essere uno dei buoni motivi per comprare un libro motivazionale. Un punto di partenza, un modo pratico per cominciare a vedere le cose da una nuova prospettiva e non scoraggiarsi quando si è di fronte ad un obiettivo o a un problema che pensiamo difficile da superare. I libri di crescita personale non sono semplici romanzi da leggere nei ritagli di tempo. Si tratta di libri delicati, da affrontare con la mente aperta: sono fonte di ispirazione e formazione, utili per aiutarti a migliorare e, appunto, crescere.

Vendutissimi negli Stati Uniti, i libri di crescita personale non conoscono mezze misure: o sono amati, o sono odiati. In generale, possono aiutare a riflettere su se stessi, mettere a fuoco gli obiettivi e guardare il mondo da una prospettiva diversa. Sono utili strumenti per migliorare l’autostima, sbloccare una situazione ferma da troppo tempo, far scattare la scintilla per lanciarsi in una nuova impresa. Tuttavia, non basta leggerli per trasformarsi in persone migliori: bisogna poi agire con perseveranza e costanza. La motivazione nasce da dentro, ma va anche coltivata nel tempo. Cosa c'è di meglio della lettura di ottimi libri motivazionali che ti diano la giusta carica? Questi gli otto più interessanti.

Migliorare sé stessi: 4 Libri in 1. Di Ryan J.D. Goleman (Independently published)

Forza Mentale: aumentare fiducia e autostima. Intelligenza Emotiva: gestire le emozioni, terapia Cognitivo Comportamentale, PNL, Psicologia Oscura e Manipolazione.

Una selezionata raccolta dei 4 argomenti più importanti e fondamentali riguardanti la psicologia, la comunicazione e la crescita personale. Argomenti che aiutano a migliorare l'area emotiva, personale e relazionale. Forza Mentale: Migliorare sé stessi, la propria vita sviluppando abitudini di successo, aumentando la fiducia, autostima e disciplina gestire le emozioni trasformando il pensiero Negativo in Positivo. Intelligenza emotiva: Comprendere e gestire le emozioni, rabbia e l’ansia per migliorare sé stessi e in coppia. Come trasformare il pensiero negativo in positivo, aumentando il carisma e l’autostima. Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT): Tecniche per la riprogrammazione mentale: migliorare fiducia e autostima in sé stessi gestire rabbia, ansia, stress e depressione allontanando i pensieri negativi. Psicologia nera & manipolazione: L’arte della persuasione mentale e della PNL oscure tecniche segrete sulla comunicazione persuasiva, linguaggio del corpo e controllo mentale.

La parola magica. Di Paolo Borzacchiello (Mondadori)

Scritto da uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business, da oltre quindici anni si occupa dello studio e della divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e, in particolare modo, il linguaggio. Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell’intelligenza linguistica applicata per la prima volta a un romanzo. La parola, proprio come nei migliori incantesimi, può fare magie e trasformare chi la legge. L'autore assicura. " Leggi questo libro, da cima a fondo. Basta leggere il libro per fare la magia, senza pensare ad altro. Al resto, penserà il libro ".

Funziona solo se brilli. Di Chiara Franchi (Minerva Edizioni)

Come trovare la felicità in noi stessi? 9 interviste a personaggi famosi per cercare la risposta. La maggioranza delle persone cerca all’esterno la felicità. La realtà è che la felicità non è ritrovabile da nessuna parte se non in noi stessi. In questo libro l’autrice passa in rassegna 9 argomenti in 9 capitoli, attraverso la descrizione della propria esperienza personale e strumenti scientifici utili per raggiungere la propria “luce interiore”.

Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Di Gianluca Gotto (Mondadori)

Il racconto di un viaggio che ha come protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo l'altra, fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tempo che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita. Una storia di rinascita in cui perdersi per ritrovarsi, che Gianluca Gotto racconta portando il tema della ricerca della felicità – già affrontato nell'autobiografia "Le coordinate della felicità" – su un piano universale: la destinazione finale di questo viaggio non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo. Una sensazione di calore che è sempre dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe Guilly, " la sensazione di essere a casa, sempre ".

I 7 Passi per realizzare l'impossibile. Di Joe Vitale (Cuore d'oro Libri)

Libera il tuo potenziale segreto e manifesta i tuoi sogni più grandi. Il Dr Joe Vitale ha aiutato centinaia di migliaia di persone a trovare la loro strada per la realizzazione grazie ai suoi oltre 80 libri tradotti in tutto il mondo, a vari film tra cui il fenomeno The Secret, conferenze, video corsi e programmi di coaching seguiti da migliaia di allievi. Qui troverai i 7 passi che possono essere applicati a ogni aspetto della vita per realizzare tutti i tuoi sogni e desideri. Soprattutto a quelli che pensavi fossero impossibili da realizzare. I passi da compiere sono semplici ma richiedono costanza e fiducia, determinazione e concentrazione. " Mettili alla prova, non è difficile, ti stupiranno. Se ci sono riuscito io puoi riuscirci anche tu. Buon viaggio verso la manifestazione tuoi sogni. Joe "

Il mio diario della felicità in 5 minuti al giorno. Di VV.AA. (Demetra Editore)

Si può veramente essere più felici in soli 5 minuti al giorno? Grazie a questo diario, la risposta è sì. Tre buoni motivi per usare il "Diario della felicità": Per iniziare ogni giorno col piede giusto. Ispirato ai principi della psicologia positiva, questo diario ti aiuta a essere consapevole di ciò che hai, facendoti sentire più sereno e soddisfatto; Per prenderti cura di te e favorire il tuo benessere. Questo diario ti spinge a migliorare e a dedicarti del tempo di qualità attraverso piccole azioni quotidiane; Per trasformare la tua vita ed essere più felice in soli 5 minuti.

Mindset: Il Percorso completo per imparare a cambiare Mentalità e raggiungere il tuo vero potenziale. Di Daniel Siciliano (Independently published)

Strategie per esplorare le potenzialità, attraverso un cambiamento nel modo in cui affrontiamo le situazioni, cioè un cambiamento di mentalità. Tutte le informazioni, tecniche, strategie che ti servono per dare una svolta alla tua vita, racchiuse in un singolo libro. Verrai portato alla scoperta di esercizi pratici e strumenti utili a trasformare la tua vita fin da subito.

Spero che oggi ti accada qualcosa di straordinario. Di Il tuo Zen (Independently published)