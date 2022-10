"Goliardata? Ho provato disagio". Jessica Morlacchi risponde a Remigi

" Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso di rompere il silenzio ". Comincia così il lungo messaggio che Jessica Morlacchi ha affidato ai social network per dire la sua verità su quanto successo in tv, venerdì 21 ottobre, quando Memo Remigi l'ha palpata durante la diretta di Oggi è un altro giorno. La cantante si era trincerata dietro un rigoroso silenzio, ma oggi dopo l'ondata mediatica che ha travolto la Rai, Serena Bortone, lei e Remigi, rimanere in silenzio era impossibile: " Quanto accaduto mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno ".

Jessica Morlacchi ha pubblicato il suo sfogo su Instagram, commentando la molestia subita dal collega dopo il clamore suscitato dal video diventato virale sul web, nel quale si vede Memo toccarle il sedere: " Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l'imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano". Dopo avere dato la sua versione dei fatti, Jessica ha parlato dell'84enne e delle scuse arrivate con un po' di ritardo: " Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile ".