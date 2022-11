Al Gf tutti baciano tutti (e tutto) ed è subito polemica

Con l'ingresso di nuovi concorrenti la casa del Grande fratello vip si è di nuovo animata. Balli, canti e giochi sono all'ordine del giorno a Cinecittà, ma nelle ultime ore l'atteggiamento un po' sopra le righe dei vipponi è finito al centro dell'attenzione e sono piovute critiche e lamentele.

Con l'uscita di scena di personaggi come Ginevra Lamborghini, Marco Bellavia e Elenoire Ferruzzi gli animi nella Casa si erano raffreddati. L'iniziale verve dei concorrenti sembrava essersi esaurita e così, per ridare vigore al gioco, Alfonso Signori ha deciso di inserire nel reality nuovi concorrenti. Giovedì scorso Luca Onestini, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Sarah Altobello e Luciano Punzo hanno varcato la porta rossa e il Grande fratello vip si è letteralmente acceso.

Da giorni in casa si balla, si canta e si scherza e il gioco della bottiglia è diventato il passatempo preferito dei concorrenti. Ma quello che sembrava essere un gioco divertente si è ben presto trasformato in una situazione trash, che agli occhi dei telespettatori è apparsa decisamente too much. " Una cosa era il gioco organizzato dal grande fratello con imprevisti, obblighi e baci, un'altra quello no limits che volevano fare ieri, dieci punti in più a coloro che non hanno partecipato e che non hanno bisogno di limoni per essere protagonisti ", ha scritto una utente su Twitter sintetizzando il malumore dilagante nei confronti dei gieffini che da ore si scambiano baci come se fossero caramelle e si spingono oltre ogni limite.

Nikita, Giaele, Patrizia ma anche Daniele, Attilio, Spinalbese e gli altri sono finiti al centro delle critiche per essersi lasciati un po' troppo andare: " Non era più un gioco, era voglia di limonarsi. Allora se vuoi dare un limone a qualcuno lo puoi fare senza bisogno di inventare un gioco", "Spettacolo ripugnante, per fortuna non guardo e mi limito a questo social". Il gioco si è spinto, infatti, ben oltre il classico bacio a due e gli utenti del web non hanno apprezzato: "Ciucciare le dita dei piedi, leccare le ascelle pelose e sudate dopo una serata di ballo, questa è gente che non si pone limiti alla decenza umana, mangerebbero pure la merda pur di fare il trash per cui sono pagati ". Situazioni di dubbio gusto che i telespettatori proprio non si meritavano.