L'accusa di Chiofalo: "Antonella mi ha lasciato per diventare famosa"

A più di un anno dall'addio, Francesco Chiofalo torna a parlare pubblicamente della sua ex Antonella Fiordelisi. E il tempismo appare subito sospetto vista la partecipazione dell'influencer salernitana al Grande fratello vip. Il personal trainer romano ha scritto una lunga lettera all'ex compagna e la missiva è stata pubblicata dal settimanale DiPiù. Ma le parole usate da Chiofalo sono state tutt'altro che benevole nei confronti di Antonella e soprattutto dei suoi genitori, che il romano accusa essere stati la causa principale della loro rottura.

La relazione tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arriva al capolinea nell'aprile 2021. Da quel momento è trascorso un anno e mezzo nel quale lei ha avuto un'altra relazione e lui si è consolato tra le braccia dell'ereditiera Drusilla Gucci. Pur avendo una vita sentimentale serena, il romano ha deciso di cavalcare l'onda dell'improvvisa popolarità dell'ex (che ora è reclusa nella casa del Grande fratello vip) per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E sono subito volate le accuse.

" Antonella ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: 'I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire' ", ha denunciato Chiofalo sulle pagine della rivista, accusando i genitori della Fiordelisi. Secondo il romano l'ex fidanzata avrebbe assecondato il desiderio dei genitori di vederla inseguire il suo sogno di notorietà a Milano e lo avrebbe lasciato contro il la sua volontà.