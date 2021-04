È finita tra Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ma sui social fanno figure pessime

" Senza di lei sono stato subito bene", "L’ho lasciato io. E sono contenta che lui stia bene ". È finita a pesci in faccia la storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La coppia si è lasciata dopo due anni di relazione, ma quello che sembrava essere un addio consensuale si è ben presto trasformato in una sceneggiata social. L'ennesima.

La rottura tra Chiofalo e la Fiordelisi è sulla bocca di tutti e non si può certo dire che lo sia per l'amore che si erano giurati. A ricordare come era nata la loro relazione ci ha pensato l'opinionista televisiva di gossip Deianira Marzano che, nelle sue storie Instagram, ha rievocato l'inizio della loro storia: " Non tutti sanno che questa è stata una delle prime coppie nata per gossip e poi finita come una relazione seria. Ma inizialmente la cosa fu studiata a tavolino e mi fu detto anche da lui che non la conosceva proprio e quando si baciarono per la prima volta e c'erano pure i fotografi ".

Un amore sbocciato nel tempo (si dice) e che ha tenuto banco suitra tradimenti , riappacificazioni, malattie, trapianti , plastiche facciali e quant'altro. Un sentimento giunto oggi al capolinea con tanto di dichiarazioni social dall'una e dall'altra parte. Lei lo ha lasciato e dice di star bene. Lui si dice dispiaciuto, la tira in ballo ogni tre per due e poi confessa di sentirsi meglio senza di lei.

" Non è una crisi, è definitiva - ha raccontato su Instagram Francesco Chiofalo - ci siamo lasciati non per un motivo. A tutti e due è finito l'amore. Ha spinto più lei per lasciarsi. Io non avrei avuto la forza, forse, ma quando lei me lo ha detto io non ho fatto resistenza. E ho notato che dopo il dolore della prima giornata, io il giorno dopo mi sentivo meglio. Mi dispiace, perché le voglio bene, ma sto meglio senza di lei. Presumo che ci sia rimasta male, perché ho letto sue svariate frecciatine sul web. Voi non le cogliete ma io sì ".