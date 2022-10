"Remigi cacciato, mentre la Zanicchi...". Il j'accuse della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli scatenata sui social. La giornalista coglie ogni dibattito per dire la sua, dalla politica allo spettacolo, passando per la cronaca e – perché no – il cricket. Protagonista di un attacco frontale a Giorgia Meloni, la giudice di Ballando con le stelle non ha lesinato commenti su un altro dossier molto commentato nelle ultime ore: il caso Memo Remigi.

Il j’accuse di Selvaggia Lucarelli

Come ormai tutti sanno, il cantante 84enne è stato cacciato dalla Rai per aver allungato le mani su Jessica Morlacchi nel corso di Oggi è un altro giorno. Remigi è finito nella bufera, ma la Lucarelli ha tenuto a fare una precisazione anche sulla Morlacchi: “Per me Memo Remigi sta bene dove sta, e cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano “tro*e”, perché sono cose gravi allo stesso modo” . L’ex concorrente de La Fattoria 3 ha anche allegato un video che ritrae l’ex voce dei Gazosa fare qualche smorfietta durante una discussione a Oggi è un altro giorno su quanto avvenuto tra lei e la Zanicchi.