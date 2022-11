Al Gf spunta il triangolo. E Diamante pubblica gli sms

Dopo Antonella e Edoardo, una nuova coppia potrebbe nascere nella casa del Grande fratello vip. Nikita Pelizon e George Ciupilan hanno stretto un'amicizia che sembra potersi spingere oltre e il feeling tra loro non è sfuggito neppure all'ex fidanzato della modella triestina, che sui social ha inviato un paio di piccati messaggi all'indirizzo del giovane influencer.

Nell'ultima puntata del reality, i due hanno parlato di una bella e forte amicizia, ma c'è chi è pronto a scommettere che tra i due potrebbe succedere qualcosa di più. Signorini ha voluto così indagare sui possibili risvolti dell'intesa tra Nikita e George e con quest'ultimo è stato conciso e diretto: " Ti potresti fidanzare con Nikita?". I l giovane influencer di origini rumene non ha nascosto un certo interesse ma ha subito messo le mani avanti: " Non posso, il suo ex è un mio amico e per rispetto e principio non riuscirei. Ogni volta che qualcuno pronunciava il nome di Nikita si alterava ".

L'ex della Pelizon è un volto noto ai telespettatori. Si tratta di Matteo Diamante, noto per avere partecipato a Ex On The Beach, La Pupa, Il Secchione e Viceversa e l'Isola dei famosi 2021. E secondo quanto riferito da Nikita in puntata, nonostante siano trascorsi sette anni dalla fine della loro relazione, lui è ancora molto geloso: " Il mio ex è molto geloso nei miei confronti. Ancora adesso e non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici". Ad Alfonso Signorini George ha così ammesso di essere bloccato da questa cosa: " Se lui non fosse mio amico forse mi sarei lasciato andare con Nikita". E la Pelizon ha aggiunto: "Se George prova a fare qualcosina di più, fuori da qui rischia veramente pesante ".

La reazione di Diamante sui social

La reazione di Matteo Diamante non si è fatta attendere e sui social network sono arrivati una serie di messaggi nei confronti di George, che lui definisce come un fratello, e anche di Nikita. " Amico? Abbiamo passato gli ultimi 3 anni della vita insieme, comprese vacanze, dolori e gioie. Abbiamo pure vissuto insieme ti consideravo come un fratellino", ha tuonato l'ex isolano su Instagram, spiegando di non avere affatto posto veti a George su Nikita, ma anzi di avergli detto "meglio tu che un altro ". Diamante ha così espresso il suo dispiacere per come Ciupilan si sta comportando nella Casa: " Se ora ti devi nascondere perché hai paura di esternare i tuoi palesi sentimenti, a me dispiace ma mi offendi molto di più così perché fai il loro gioco e lo sai bene. Conosco la dinamica e ti vedo in difficoltà, ma mi fa schifo essere chiamato 'una persona che conosco molto, molto bene'".