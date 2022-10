"Non ha vergogna, occupa ancora casa mia". La rabbia della Slitti contro Ambra Angiolini

L'ordinanza di sfratto c'è, ma a quanto pare Ambra Angiolini a lasciare l'appartamento di Milano non ci pensa proprio. L'attrice occupa ancora abusivamente la casa di proprietà della wedding planner Silvia Slitti e di suo marito, l'ex calciatore Giampaolo Pazzini. A denunciarlo, ancora una volta, è la Slitti che attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere che l'ordinanza di sfratto non ha cambiato la situazione: " Ambra è ancora a casa nostra ".

Lo scorso 3 ottobre il tribunale civile di Milano ha emesso l'ordinanza che intima a Massimiliano Allegri, intestatario dell'affitto, di lasciare l'abitazione. L'allenatore della Juventus però in quella casa non abita da mesi, cioè da quando - lo scorso anno - si è lasciato dall'ex compagna. L'ordinanza dunque è rivolta alla Angiolini, che però non ha ancora preparato le valigie. Intercettata dall'inviato di Fuori dal Coro, che per primo ha mostrato il documento del tribunale che ratifica lo sfratto, l'attrice non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, trincerandosi dietro un laconico: "Non rispondo ".

Silvia Slitti parla di Ambra sui social