"Ho commesso un grave errore". Il mea culpa di Remigi (che riceve il tapiro d'oro)

Alla fine per Memo Remigi è arrivato anche il Tapiro d'oro. Il cantante, 84 anni compiuti lo scorso maggio, è stato raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il popolare premio degli attapirati per l'episodio della molestia a Jessica Morlacchi durante Oggi è un altro giorno.

Striscia la notizia è stato il primo programma a occuparsi del caso, quando il video della famosa palpatina è iniziato a circolare sui social network, scatenando una vera e propria bufera mediatica. I vertici Rai avevano cercato di mantenere la vicenda privata, allontanando Memo Remigi dalla trasmissione. Ma quando il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda il filmato rimanere in silenzio è stato impossibile.

Memo Remigi si è subito giustificato, ridimensionando l'accaduto e parlando di goliardata tra colleghi, ma il licenziamento da Oggi è un altro giorno - anticipato da una dichiarazione in diretta della conduttrice Serena Bortone e ufficializzato da una nota Rai - ha dato un nome all'intera faccenda: molestia. Striscia ha atteso che l'ultima parola l'avesse Jessica Morlacchi, che su Instagram si è detta dispiaciuta per le giustificazioni di Remigi, e ha spiegato: " Ho provato un disagio enorme. Non l'ha mai autorizzato ad allungare le mani. Si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Inaccettabile ".