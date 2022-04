Peaky Blinders, il libro ufficiale per dire addio alla serie con Cillian Murphy

Il 10 giugno debutterà su Netflix la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, splendida serie creata da Steven Knight che si è già accomiatata dal pubblico anglofono, ponendo la parola fine sulle avventure di Thomas Shelby, personaggio interpretato da Cillian Murphy, tra i migliori scritti negli ultimi anni di intrattenimento televisivo. Proprio per suggellare la fine di un'epoca Magazzini Salani ha portato nel mercato editoriale italiano Per ordine dei Peaky Blinders - Il libro ufficiale. Si tratta di un volume da collezione che si apre con una prefazione del creatore dello show e che ripercorre le tappe fondamentali di Peaky Blinders, dalla sua creazione fino agli elementi fondanti, compresa la colonna sonora e i costumi.

Peaky Blinders è una serie ambientata a Birmingham, che prende il via dopo la Prima guerra mondiale e arriva fino all'ascesa del partito fascista in Inghilterra. Sei stagioni per raccontare il percorso di un uomo, Thomas Shelby, che si trascina dietro gli incubi della guerra e un disturbo da stress post-traumatico mai davvero affrontato. Thomas è il capostipite di una famiglia criminale, che cerca di alzare sempre più l'asticella e che vuole riportare ordine nelle proprie strade, anche attraverso la paura. La serie, oltre a Cillian Murphy, può fare affidamento su un cast davvero eccezionale, che include il divo Tom Hardy, Adrien Brody, Sam Claflin e Helen McCrory, attrice deceduta lo scorso anno a cui è dedicato il libro di Matt Allen pubblicato da Salani. "L'interpretazione di Polly Gray da parte di Helen è stata di grande ispirazione per tutti," si legge. "Come persona aveva un carisma eccezionale ed era profondamente attenta agli altri. Consideriamo un grande privilegio l'aver potuto lavorare con lei in questo ultimo decennio. Con amore, dalla famiglia dei Peaky."

Un libro per i fan di Peaky Blinders

Peaky blinders - Il libro ufficiale è un volume pensato soprattutto per i fan dello show. Coloro che non hanno mai visto la serie di Steven Knight difficilmente troveranno avvincente un libro pieno di curiosità e dietro le quinte, arricchito da immagini e foto dal set. Non è un romanzo, per cui non presenta una storia da scoprire e nella quale perdersi. Si tratta più che altro di un compendio che aiuta a conoscere ancora meglio il mondo della serie targata BBC, con approfondimenti che puntano la lente di ingrandimento sui molti personaggi che popolano lo show e sulle motivazioni che hanno spinto Knight a raccontare questa storia. Come racconta lui stesso nella prefazione, in cui si legge: "L'ispirazione per Peaky Blinders viene da mia madre e da mio padre. Quando ero ragazzo mi raccontavano della loro infanzia trascorsa a Small Heath, a Birmingham. Era come se quelle storie riguardassero un altro mondo, anche se ero cresciuto nella stessa città. Le loro vite prendevano vita nella mia immaginazione."

Per gli amanti della serie televisiva Peaky Blinders - Il libro ufficiale è una lettura imperdibile, ricca anche di citazioni e di "segreti": dal motivo per cui Cillian Murphy tiene le sigarette in un determinato modo al perché sono stati scelti determinati luoghi per fare da sfondo all'ascesa e declino della famiglia Shelby, passando anche per l'analisi di scene importanti o personaggi chiave che hanno avuto il merito di plasmare la narrazione, superando i confini imposti loro dalla sceneggiatura e diventando dei comprimari a tutti gli effetti.