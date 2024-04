Dagli Animals a Zarrillo per rivivere gli anni '60 con Carlo Conti

In questi continui addii in Rai lui è una certezza. È speriamo lo sia ancora a lungo. Al sabato Carlo Conti (foto) tiene compagnia agli italiani che restano a casa con i suoi allegri Migliori anni. Domani sera torna con il quarto appuntamento per un viaggio indietro nel tempo lungo 60 anni, per riscoprire la musica, le trasmissioni televisive, gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca che più hanno interessato il nostro passato. In onda alle 21,30 su Raiuno il varietà è tutto nel segno dei ricordi e delle emozioni, per far rivivere al pubblico le magiche atmosfere del passato. Sul palco anche nomi del panorama internazionale, come il cantautore americano Christopher Cross, più volte vincitore di Grammy Awards, lo scozzese Midge Ure, cantante prima dei Visage e poi degli Ultravox, l'inglese Eric Burdon, leader degli Animals e dal 1994 nella Rock and Roll Hall of Fame e Lee John, voce e front-man degli Imagination.

A rappresentare la scena italiana Michele Zarrillo, Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Rosanna Fratello con i loro successi, gli Zero Assoluto, il gruppo beat Giuliano e i Notturni.

Se la musica è fondamentale, le «parole» non lo sono di meno: questa volta tocca all'attore e regista Vincenzo Salemme raccontare le sua personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato il suo cammino umano e artistico.

Le parole sono anche protagoniste dei momenti divertenti affidati al comico Maurizio Battista: il comico farà sorridere parlando delle vecchie abitudini impresse nella memoria, ma ormai superate.