Il latino in classe

C'è chi dice sì. C'è chi dice no. E c'è chi lo insegna già da anni. A Milano ci sono scuole medie che hanno cresciuto generazioni di ragazzi a suon di rosa rosae anche dopo che il latino ufficialmente è stato abolito dai programmi scolastici (era il 1978). Pubbliche o private che siano, come la scuola secondaria di primo grado Beltrami in piazza Cardinal Massaia o quella del Collegio San Carlo in corso Magenta: entrambe da almeno un paio di decenni hanno il latino tra le materie scolastiche, con tanto di voti e verifiche. Alla Beltrami un'ora a settimana, invece al San Carlo sono addirittura due. Non è facoltativo, ma obbligatorio per chi si iscrive. Le indicazioni nazionali per i nuovi programmi ministeriali, messi a punto da una Commissione incaricata dal ministro per l'Istruzione, Giuseppe Valditara, adesso consiglia di inserirlo di nuovo accanto a inglese e informatica, matematica e scienze fin dalla seconda media. Altro che lingua morta, «il latino è la palestra della logica e della ragione, come insegnava Gramsci», ha motivato il ministro. «È una materia che insegna a imparare ed è alle basi della nostra grammatica». E ancora «studiare il Latino comporta un minimo di fatica - sottolinea Valditara - abituiamo i ragazzi che non è tutto così semplice e facile». Le scuole secondarie di primo grado dal prossimo anno scolastico potranno riadottarlo: le indicazioni del ministro non obbligano le scuole. Resta facoltativo, sia nell'adozione che nella modalità di insegnamento.

A Milano oltre alle scuole che non lo hanno mai dismesso, ci sono anche quelle che lo fanno rientrare (da anni) tra i corsi extracurriculari al pomeriggio. Come l'Educandato Statale Setti Carraro o come la scuola Spiga.