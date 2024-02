Dante con la voce di Preziosi ci racconta il mondo di oggi

Un modo per conoscere meglio il sommo poeta e, attraverso di lui, anche se stessi. Da ieri su Rai Storia ogni martedì e on demand su RaiPlay va in onda la nuova serie Dante, la voce che parla di noi.

Dal poeta dell'amore e cantore dell'Italia al Dante capace di salvare la vita ad altri poeti venuti dopo di lui: Aldo Cazzullo con la voce di Alessandro Preziosi (foto) porta gli spettatori in un viaggio tra i temi e i sentimenti ancora attuali che permeano la Divina. «Sei puntate spiegano il giornalista e l'attore - come altrettante piccole sedute di terapia perché ancora oggi Dante non solo parla, ma è anche la cura migliore per comprendere il mondo». Nel primo appuntamento, protagoniste sono state le diverse sfaccettature dell'amore dantesco: il sentimento più autentico con Paolo e Francesca; l'amore violento con Pia dei Tolomei e la tragedia dell'amore paterno con il Conte Ugolino.

Il secondo appuntamento racconta il «fascino» del male attraverso la fisionomia dei diavoli e l'incontro con Filippo Argenti, Vanni Fucci e Bocca degli Abati, mentre il terzo è dedicato alla visione che Dante ha del destino dei potenti. Spazio, poi, alle donne e al ruolo che, secondo Dante, rivestono non solo in vita ma anche dopo la morte. Un ruolo fondamentale che parla di amore, di cura, ma soprattutto di salvezza. E ancora, un inaspettato Dante «geografo», per scoprire la profonda conoscenza che il Poeta ha dell'Italia, da lui definita «Belpaese». Si chiude con la scoperta delle figure che hanno trovato salvezza nel sapere, poeti che come Ungaretti hanno scoperto rifugio in Dante.