"Danza con me", il grande show di Roberto Bolle

Un varietà senza parole, uno spettacolo di rara poesia, bellezza, eleganza e nel contempo allegria, passione, leggerezza; innovazione e tradizione insieme. E non è certo facile quando si parla di danza. Ma ormai il pubblico è abituato allo show del primo dell'anno ideato, interpretato e portato avanti con entusiasmo da Roberto Bolle. Arrivato alla sesta edizione, Danza con me in onda la sera di Capodanno su Raiuno si arricchisce di tecnologia digitale e di nuovi amici del mondo dello spettacolo che si prestano a muovere qualche passo di danza insieme all'étoile, oltre ovviamente ai professionisti per i balletti più classici.

Dalle anteprime che abbiamo visto lo show sembra ancora più intrigante e divertente del passato. Per non farsi mancare nulla Bolle si è anche sdoppiato, con un avatar che danzerà in alcuni momenti al posto suo (insieme a un ospite a sorpresa). «Ma - tranquillizza scherzando - questo non significa che voglia smettere di ballare. Semmai il mio avatar può fare passi di danza che io non so fare (come la break dance). E poi sono già pronto per il metaverso». A presentare insieme a lui lo show quest'anno ci saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Tra gli ospiti Elio, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Claudia Gerini, Edoardo Leo, con un'esibizione poco politically correct sulle festività natalizie, e Paola Minaccioni. Tra gli ospiti musicali, invece, Dardust, Dargen D'Amico, nella doppia veste di cantante e performer e Blanco, che duetterà con Bolle. Per quanto riguarda la danza, tra i tanti momenti, eccone alcuni: Spring Waters di Asaf Messerer, su musica di Rachmanikov, eseguito da Bolle insieme alla ballerina giapponese Fumi Kaneko, principal dancer del Royal Ballet di Londra, con cui Bolle si esibirà anche in Diana e Atteone di Agrippina Vaganova insieme ad otto allieve dell'Accademia della Scala di Milano. Con Melissa Hamilton, prima solista del Royal Ballet di Londra, invece, l'étoile interpreterà un pezzo di Wayne Mc Gregor, Infra, su musica di Max Richter. Con Maria Eichwald, già prima ballerina dello Stuttgart Ballet, invece, si esibirà in Thaïs, di Roland Petit.

«Sono davvero contento e onorato - ha detto ieri Bolle - di tornare su Raiuno il primo gennaio. Siamo riusciti in passato a portare la danza a molte persone e voglio continuare su questo percorso con entusiasmo. E abbiamo visto che c'è grande risposta da parte del pubblico e per me è una grande gioia».