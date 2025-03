Dazai Osamu, racconti di stravaganza e sentimento

Ascolta ora 00:00 00:00

Dazai Osamu (1909 - 1948), ha lasciato un segno netto nella letteratura giapponese. Con i romanzi Il sole si spegne e Lo squalificato e ha raccontato - più o meno apertamente - la disfatta del Giappone nella Seconda guerra mondiale e la sua disfatta personale. Figlio di un facoltoso proprietario terriero, Dazai (nella foto) ha cominciato presto la carriera di scrittore, aderendo poi negli anni Trenta al Nihon Romanha, il movimento romantico giapponese. Durante gli anni dell'università partecipò alle attività illegali del Partito comunista, ma se ne distaccò due anni dopo, presentandosi alla polizia per la ritrattazione totale di quelle idee politiche. I suoi «romanzi dell'Io» sono un monumento al narcisismo e un inno alla vita fallimentare, con descrizioni che si rapportano alla vita privata dell'autore. Tentò quattro volte il suicidio, e morì annegandosi nel bacino Tamagawa, a Tokyo.

Di questo scrittore aristocratico di origine e ribelle di spirito, Idrovolante Edizioni porta in Italia una raccolta di racconti inediti dal titolo Bambù blu. Storie giapponesi di stravaganza e sentimento (pagg. 220, euro 16). Sono storie che ritraggono una delle sue fasi creative, quella mediana, come viene precisato nell'introduzione di Daniele Dell'Orco, che corrisponde agli anni più critici della Seconda guerra mondiale. Ecco allora che ne La sirena e il samurai (una rielaborazione de Il mare delle sirene) lo spirito fantastico e l'onore dei samurai si mescolano in un gioco di realtà e fantasia, di meschinità umana e tensione verso il folklore, l'ignoto e il fantastico.

Quasi la stessa consistenza de Lo spirito del crisantemo, in cui l'ossessione del protagonista per il fiore e la sua coltura lo allontana - a causa della deviazione umana dei sentimenti e della visione delle cose - da quello spirito magico che dovrebbe subito cogliere. E sempre sul fronte del mondo sottile, oltre il velo, Bambù blu coglie quasi tutta la sfera delle contraddizioni dell'animo umano, il nostro ambire a ciò che non possiamo essere.