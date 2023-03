Erommy, un tavolo da caffè che nasconde un segreto

Chi cerca un tavolo da caffè che occupi poco spazio e che sia pratico ed elegante dovrebbe valutare Erommy, prodotto di Amazon Home Products, minimalista e sufficientemente sobrio da trovare una collocazione sia in un salotto sia in un ufficio.

Ai più curiosi diciamo subito che il nostro giudizio è positivo, anche se abbiamo trovato qualche pecca che – in realtà – riguarda il montaggio e nulla tolgono all’usabilità del tavolino.

I materiali

Erommy è costruito in legno ingegnerizzato robusto ricoperto da uno strato di legno impiallacciato di colore marrone scuro. Già maneggiando i pezzi che lo compongono trapela una sensazione di stabilità, così come appaiono immediatamente resistenti i bracci in metallo che consentono di sollevare il ripiano superiore del tavolino.

Le viti in dotazione sono più di quante ne servano per montare il tavolo ed è quindi normale che ne avanzino a montaggio terminato.

Il montaggio

Chi scrive non è un’amante del fai-da-te e non ha dimestichezza con viti, dadi, bulloni e cacciavite, occorre tenerne conto soprattutto per il fatto che è stata necessaria un’ora per montare il tavolino. Mani più esperte impiegheranno meno tempo. Non ci sono pezzi i cui fori siano disallineati o di dimensioni inappropriate rispetto alle viti che occorre inserire.

Il fatto che ogni singolo elemento è numerato è apprezzabile, perché le istruzioni – dettagliate al punto da rendere praticamente impossibile qualsiasi errore di montaggio – fanno riferimento proprio a questi numeri.

Il montaggio delle gambe richiederebbe, almeno per praticità, la presenza di una seconda persona ma se si posiziona su una superficie elevata il primo dei due ripiani a cui le gambe vanno avvitate, si può procedere anche da soli. Nella foto sopra il ripiano è stato appoggiato su un tavolo per poi procedere ad avvitare tre gambe, raggiungendo così uno stato di stabilità tale da potere avvitare la quarta.

Le difficoltà

I due bracci che servono a elevare e fare scorrere il piano superiore vanno avvitati al tavolo ed è un’operazione poco pratica. Occorre infatti una buona manualità e un po’ di pazienza per riuscire ad inserire le viti fino a fine corsa, in questa fase del montaggio l’aiuto di un’altra persona risulta prezioso.

Peso e dimensioni

Chiuso, il tavolo Rommy ha delle dimensioni molto compatte: 100 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza e 40 di altezza. Una volta aperto, l’altezza arriva a 51 cm e la larghezza a 77 cm.

Il ripiano inferiore è alto 18,5 cm ed è sufficientemente solido per posizionare oggetti pesanti.

Il peso del tavolo è di 20 kg, i piedini da posizionare sotto le gambe limitano l’attrito e ne facilitano lo spostamento, cosa molto pratica quando si pulisce casa.

Giudizio finale

Pratico, solido e tendente all’ordine. Il vano portaoggetti risulta d’aiuto per metterci ciò che si desidera avere a portata di mano come telecomandi, libri o materiale di cancelleria.

La solidità è uno dei punti di forza oggettivi di questo tavolo, la praticità è altrettanto indiscutibile. Un mobile discreto che non sfigura.

Minimale, leggero ed elegante, risponde pienamente al classico rapporto tra qualità e prezzo.

