Find 2025, Fiera Milano porta il design a Singapore

Torna per la quarta edizione FIND - Design Fair Asia, l’evento espositivo dedicato al mondo del design e dell’arredamento che si svolgerà dall’11 al 13 settembre prossimi nel centro espositivo Marina Bay Sands a Singapore in concomitanza con un evento di grande richiamo internazionale come la Singapore Design Week. Organizzata in joint venture tra Fiera Milano e dmg events, la manifestazione si conferma così come un hub di connessione per l’area Asia-Pacifico tra brand internazionali, professionisti del settore e un pubblico altamente qualificato di buyer e progettisti perché propone una selezione curata di marchi nei settori dell’interior design, dell’arredamento, dell’illuminazione, dei tessuti, delle soluzioni tecnologiche per la casa, della cucina e del bagno, oltre a materiali innovativi per superfici e spazia dallo stile dell’abitare al contract.

Oltre 300 i brand attesi provenienti da 20 paesi, tra cui Francia, Italia, Thailandia, Giappone, Indonesia e Repubblica Ceca, con nomi di rilievo che hanno già confermato la loro partecipazione come Geberit, Arte International, World of Wood, Woodmark e Lube Cucine.

L’edizione 2025 è stata presentata a Milano dove si stanno svolgendo il Salone del Mobile e la Design Week da Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano, Carl Press event director di Dmg events, Hossein Rezai global design director di Ramboll, Dawn Lim direttore esecutivo di Design Singapore Council e Yoko Choy editor di Wallpaper.

“Find è un esempio virtuoso di collaborazione internazionale e di come intendiamo il ruolo di Fiera Milano: quello di facilitatore dell’internazionalizzazione - spiega Roberto Foresti -. Il nostro compito è quello di intercettare i trend globali e anticipare le esigenze delle imprese soprattutto in momento come questo con un contesto geopolitico complesso fra tensioni commerciali, conflitti e instabilità dei mercati e la necessità delle aziende italiane ed europee di diversificare i propri mercati di riferimento. FIND rappresenta un’opportunità da non perdere perché Singapore connette tutto il Sud-est Asiatico e rientra nella nostra strategia di internazionalizzazione che va avanti con le fiere che organizziamo in Sudafrica, in Brasile, in Spagna e in ASrabia Saudita dove realizzeremo quest’anno la prima edizione di Host”.

Di particolare interesse a FIND la sezione EMERGE che celebra il design contemporaneo del Sud-Est asiatico: 150 opere realizzate dai creativi più interssanti dell’area su una superficie di mille metri quadrati. Curata da Edwin Low, fondatore di Supermama, l’edizione di quest’anno esplorerà il tema Dialogue Through Design – un dialogo tra persone, culture, materiali e tempo. A completare l’offerta espositiva ci sarà il FIND Global Summit 25 che riunirà speaker di fama internazionale per affrontare i temi più attuali del settore: design, architettura, hospitality, sviluppo immobiliare e innovazione tecnologica.

Forte del successo dell’edizione 2024, che ha registrato oltre 2.600 presenze e 65 esperti di spicco, il summit è un momento chiave per

l’aggiornamento professionale e lo scambio di idee tra i principali attori del settore. Presenti la scorsa edizione HBA, Gensler, Snøhetta, Henning Larsen, Ayala Group, Keppel, AIM Architeture, Nobu, WATG, Joyce Wang Studio, Ramboll, Pininfarina e Olson Kundig. Tra gli highlights dell’edizione 2025 un focus sul lighting design con l’Associazione Internazionale dei Lighting Designers.

Edizione di FIND importante dal punto di vista economico e dell’export perché l’area Asia-Pacifico è destinata a diventare l’economia a più rapida crescita al mondo nel 2025: +4,4% nel 2025 secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, con un contributo di circa il 60% alla crescita economica globale. In un contesto di cambiamenti nei flussi del commercio internazionale, produttori e brand stanno rivedendo le proprie strategie nei confronti degli Stati Uniti o della Cina e molti stanno orientandosi verso il Sud-Est asiatico, Medio Oriente o si rifocalizzano sui mercati locali.

In questo scenario il mercato dell’arredamento è in forte espansione e si prevede raggiungerà 248,9 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita annuale dell’8,35% (Statista). Anche il settore dell’interior design è in pieno sviluppo, con una previsione per il mercato dell’Asia-Pacifico che toccherà 35,3 miliardi di dollari entro il 2027 (GlobeNewswire).

Una crescita trainata dal boom nei settori immobiliare e dell'ospitalità che sta generando una forte domanda di arredamenti di alta gamma, trasformando l'Asean in una "miniera d'oro" per i brand europei del mobile. Nel 2024, infatti, solo Singapore ha visto l’apertura di 447 nuove strutture alberghiere, aggiungendo 79.648 camere e nel 2025 si prevedono altre 647 nuove camere, tra cui il secondo Raffles Hotel a Sentosa e il primo Banyan Tree a Singapore.

Il settore delle costruzioni alberghiere in Asia-Pacifico - esclusa la Cina - sta vivendo un boom, con una pipeline record di 2.056 progetti e 406.118 camere.

FIND punta, dunque, a consolidarsi come il principale marketplace del design in Asia anche grazie al sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che ha svolto un ruolo fondamentale, confermando il proprio sostegno anche per l’edizione 2025.Tutte le informazioni su https://www.designfairasia.com