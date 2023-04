Fuorisalone, tutti gli eventi da vedere con i bambini

Fuorisalone ed eventi dal mood ludico e creativo, una scelta interessante per affrontare la Design Week a Milano in compagnia dei più piccoli. È in corso la settimana più frenetica e affascinante dell'anno, legata al Salone Internazionale del Mobile e corredata da un'infinita proposta di appuntamenti e installazioni. Anche i bambini possono divertirsi scoprendo le tante proposte creative che caratterizzano gli eventi del Fuorisalone, per una panoramica ricca e intrigante.

Il tema di questa edizione, Laboratorio Futuro, proietta in avanti partendo dalle criticità e le problematiche attuali per trovare soluzioni che possano favorire prospettive più green. All'insegna dell' economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali; e allora scopriamo gli eventi più interessanti da ammirare in compagnia dei più piccoli.

Bruno Munari e la ricerca del colore da Porro

Il cambio di residenza per Porro gli offre una maggiore visibilità e anche esposizione, in una location suggestiva all'interno di un edificio in mattoni, vetro e metallo. Ed è qui che è possibile ammirare una mostra dedicata a Bruno Munari, un'installazione immersiva in tricromia ispirata alla ricerca sul colore del designer, un racconto che viaggia nel tempo e nello spazio. Progetto architettonico e allestimento di Piero Lissoni, con l'installazione visiva di Sfelab e in collaborazione con Corraini Edizioni. via Visconti di Modrone 29, Milano.

Walk the Talk – Energia in movimento | ENI - Orto Botanico

Eni, trasforma uno degli spazi verdi più affascinanti di Milano in una grande tavola da gioco vivente, per un progetto realizzato da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati. Un sorprendente percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana, costituito da centinaia di caselle, anche multimediali, che indicano un cammino che si snoda tra gli alberi e le piante dell'Orto Botanico, creando effetti luminescenti e sonori che modificano lo spazio durante le ore del giorno. Via Brera 28/via Fiori Oscuri 4, Milano.

Wonder Matter(s) @ Superstudio Più

Negli spazi di Superstudio Più, Materially sarà presente con un evento dal titolo Wonder Matter(s), che affronterà il concetto di meraviglia attraverso un viaggio sensoriale, esplorativo e narrativo, senza trascurare la possibilità di approfondire i diversi materiali. Dalle resine alla pelle, dai polimeri al legno, dai metalli al micelio, fino alla flora che diventa superficie o alle tecnologie di trasformazione che ri-generano meraviglia. Superstudio Più | SuperDesign Show — via Tortona, 27, Milano.

UNDUETRESTELLA @ SPAZIO TEG

Unduetrestella crede fermamente che l'infanzia possa essere vista come un mondo unico e complesso, dove design, toys, fashion, editoria e home decor parlano la stessa lingua e tendono agli stessi principi etici ed estetici. Allo spazio Teg convivono più di venti brand italiani e internazionali selezionati appositamente per ricreare un ambiente domestico e dinamico, dedicato a genitori e figli con produzioni ecosostenibili e materiali riciclati. Via Filippo Argelati 35, Milano.

Fa ballà i man, il Design dei Castiglioni guardato con mano

Fondazione Achille Castiglioni partecipa al Fuorisalone con una mostra dedicata, per un punto di vista nuovo e inaspettato su lavoro del designer e architetto. Un allestimento che spinge a cambiare il punto di osservazione utilizzando le mani come elemento di contatto. Un invito a sperimentare, manipolare, toccare ma con lentezza per percepire le emozioni che scaturiscono dal tocco. E l'occasione per salutare la sede storica dello studio di Achille Castiglioni, che purtroppo ha ricevuto lo sfratto. Piazza Castello 27, Milano.

We Will Design 2023: KIDS

All'interno dell'evento del Fuorisalone presso BASE si terranno tre momenti speciali per avvicinare i più piccoli al design. Con il supporto dell'Associazione Coi Ludosofici, che dal 2010, progetta esperienze e contenuti per attivare il pensiero critico, la consapevolezza e la creatività di piccoli e adulti. Grazie all'impiego di strumenti e metodologie derivanti dalla filosofia e dall’arte in tutte le sue forme e dimensioni, per affrontare quattro tappe del viaggio conoscitivo con quattro tematiche: corpo, metamorfosi, immaginazione, relazione. Quattro linee di percorso che spingono i più piccoli a riflettere tramite il gioco e l'interazione con l’ambiente circostante. Dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. via Bergognone 34, Milano.