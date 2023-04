Milano Fuorisalone e Laboratorio Futuro, ecco il tema 2023

Riparte il tanto atteso Fuorisalone, dal 17 al 23 aprile 2023 Milano si trasformerà nella capitale del design coordinando tutti gli eventi e i tanti appuntamenti della Design Week. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di arredamento e novità, per la stampa, per gli operatori di settore ma anche per i tanti cuoriosi ed estimatori del clima di puro feremento che si respirerà in questi giorni.

Al fianco del Salone del Mobile di Milano, e anticipando l'evento di un giorno, ecco che ha preso il via l'innarestabile Fuorisalone. Un'occasione unica per avventurarsi tra i tanti distretti e quartieri dedicati alle installazioni e alle nuove proposte di design, tra un susseguersi di mostre, eventi, appuntamenti, dibattiti e anche feste. Scopriamo il tema di questa edizione e le correlazioni con il futuro prossimo.

Fuorisalone 2023 e Laboratorio Futuro, il tema di questa edizione

Per l'edizione attuale il Fuorisalone lancia il tema Laboratorio Futuro, ovvero una riflessione approfondita su come immaginare il futuro, in sinergia con l'unicità dei tempi in cui viviamo. Un'opportunità concreta per scoprire i tanti progetti e le opere dei designer più noti ma anche di quelli indipendenti, dei nuovi collettivi e le tante sperimentazioni creative. Un confronto di idee e progetti proiettati verso il futuro e la sua interpretazione, con nuove visioni e prospettive utili per le prossime realtà. Si chiama Laboratorio perché offre possibilità concrete di confronto e dibattito, un dialogo collettivo per estrapolare contenuti utili a costruire progetti alternativi per il futuro.

Fondamentale è la cooperazione, la condivisione necessaria per sottolineare i punti di forza ma anche le criticità, così da individuare soluzioni utili per un'evoluzione collettiva, che coinvolga l'intera umanità. L'obiettivo del tema di questa edizione è quello di trovare una soluzione per le tante problematiche che caratterizzano i giorni nostri, un vero e proprio esercizio di immaginazione del futuro. Una sorta di ponte virtuale tra presente e mondo del futuro, un momento di confronto e riflessione, di sperimentazione per individuare gli strumenti necessari per un valido cambiamento. Il climate clock sottolinea in modo marcato che è tempo di cambiare le abitudini di sempre, sia individuali che collettive, così da evitare danni climatici irreversibili.

L'edizione 2023 punta su alcuni dei temi principali ovvero: progettazione sostenibile, circular economy, innovazione nei materiali, rigenerazione urbana e intelligenza artificiale come parte del futuro stesso, valorizzando il ruole delle nuove generazioni e il coinvolgimento diretto di studenti e studentesse delle principali scuole di settore. Con Laboratorio Futuro il Fuorisalone si trasforma in un palcoscenico dove si daranno il cambio eventi, installazioni, mostre, dibattiti e confronti. Progetti focalizzati sulla realtà attuale, sulle opere di trasformazioni che caratterizzano la società, in previsione di una visione futura fatta di sperimentazione e concretezza. Dove il design è strumento fondamentale, necessario per un cambiamento utile oltre che interprete della società stessa.