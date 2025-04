Gastel e Kartell, il copione di un'amicizia fra immagini e design

Ascolta ora 00:00 00:00

“GASTEL@KARTELL. Il copione di un’amicizia per immagini” è il titolo della mostra che si può visitare dal 5 al 13 aprile, in occasione di Miart e Salone del Mobile, al chiostro del Piccolo Teatro Grassi, nel cuore di Milano, omaggio alla fotografia di Giovanni Gastel che interpreta con occhio delicato e gentile, volti, figure e oggetti e li trasforma donando loro un’anima espressiva unica. In trent’anni di collaborazione, e molti di più di amicizia personale tra la famiglia Luti e il grande fotografo, nascono ogni volta intuizioni che sono forme espressive teatrali.

Dall’archivio Kartell, che in occasione dei 25 anni del Kartell Museo si apre al pubblico per consentire la fruizione di frammenti documentali di storia del design, emergono le immagini firmate dal grande maestro. Molte provengono dal catalogo del 1995-1996 voluto da Claudio Luti, attento e convinto sostenitore della contaminazione dei linguaggi di moda e design. All’interno di scenari del tutto inconsueti per il design di allora, gli arredi Kartell diventano protagonisti dell’obiettivo di Gastel, come fossero abiti di moda, insieme a modelle che dialogano con forme e materiali. Ne nascono opere d’arte che continuano a trasferire il senso poetico di quel periodo e di quelle collezioni. Tra questi, anche scatti in bianco e nero che ritraggono gli oggetti iconici e classici di Kartell, che aprono il catalogo con il Compasso d’oro, la sedia per bambini di Marco Zanuso e Richard Sapper e proseguono con i Componibili e altri pezzi patrimonio del Museo.

E ancora l’intuizione di trasformare la lunga libreria Bookworm di Ron Arad nella naturale prosecuzione della acconciatura della modella accolta in un drappo rosso segna la sintesi della visione di Gastel e diventa un’immagine simbolica. Il carosello di immagini, in un video che è l’omaggio ai 70 anni di Kartell per la mostra “The art side of Kartell” e i ritratti di famiglia con il gioco magico della sedia di legno King Wood, su cui fa accomodare, come in una magia, Philippe Starck e Claudio Luti o lo scatto di Ferruccio Laviani che porta in spalla una lampada Bourgie in edizione speciale, sono la visione più contemporanea di una amicizia dietro l’obiettivo.

“Il nostro è un omaggio voluto e dovuto a quattro anni dalla scomparsa di Giovanni - sottolinea Claudio Luti presidente di Kartell - in un luogo simbolo di Milano come il Piccolo Teatro.

Una mostra che segna la collaborazione con un amico e la professionalità di un artista indiscusso, che ha fatto della fotografia la lettura poetica di oggetti e di soggetti”.La mostra è realizzata grazie al contributo di Piccolo Teatro e Fondazione Giovanni Gastel.

(Foto: Giovanni Gastel: ph.Gastel_1995 - Libreria Bookworm, Ron Arad - Catalogo Kartell 1995)