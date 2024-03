Global Shading Day: più fresco e risparmio energetico con schermature solari e tende

Assotende aderisce al Global Shading Day, promosso dall’European Solar Shading Organisation ogni 21 marzo con l’obiettivo di evidenziare i vantaggi ambientali ed economici delle soluzioni di ombreggiatura, contribuendo agli ambiziosi obiettivi di efficienza energetica dell'Unione Europea. Le schermature solari, infatti, non solo migliorano l'aspetto estetico degli ambienti, ma svolgono un ruolo cruciale nel ridurre i consumi energetici: durante i periodi caldi contribuiscono a mantenere freschi gli edifici, riducendo la dipendenza dai sistemi di climatizzazione.

“Le schermature solari migliorano la qualità della vita all'interno degli edifici, e rappresentano anche una risorsa preziosa per un futuro più sostenibile per questo siamo orgogliosi di unirci al Global Shading Day e di supportare l'importante messaggio di sostenibilità e benessere abitativo che veicola - spiega commenta Gianfranco Bellin, presidente di Assotende di FederlegnoArredo -. In un momento in cui la sostenibilità ambientale è al centro dell’agenda politica italiana ed europea, l'attenzione verso soluzioni che favoriscano il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 è sempre più urgente, e in questo contesto le schermature solari emergono come strumento fondamentale”.

Secondo i dati forniti da ES-SO, entro il 2050 sarà infatti necessario il 30% in più di aria condizionata per far fronte al crescente surriscaldamento degli edifici ma le soluzioni di ombreggiatura intelligente possono contribuire significativamente a risolvere questa sfida riducendo il consumo di energia per il raffreddamento fino al 60%, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra. L'adozione diffusa di queste pratiche potrebbe rappresentare un passo importante verso un futuro più sostenibile, con un significativo taglio della spesa energetica europea di 284 miliardi entro il 2050.

“Troppo spesso si tende a concentrarsi erroneamente sui consumi per il riscaldamento come obiettivo da ridurre, trascurando di considerare adeguatamente i consumi legati al raffrescamento - aggiunge il presidente di Assotende -. Questi ultimi, a causa del cambiamento climatico e dell'innalzamento delle temperature, sono diventati il principale fattore di consumo energetico, soprattutto nell'Europa del Sud. Come rappresentanti del settore in Italia confermiamo il nostro impegno nella promozione di soluzioni efficienti e sostenibili per gli edifici, sensibilizzando il pubblico sui loro vantaggi e incoraggiando la loro inclusione in progetti di edilizia sostenibile e ristrutturazione”.

Secondo i dati preconsuntivi elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo su base Istat, il fatturato alla produzione del sistema tende e schermature solari, pur con una flessione determinata dal venir meno dei benefici legati allo sconto in fattura e dal peggioramento del contesto macroeconomico (10,4% sull’anno precedente) ha registrato nel 2023 un valore che supera gli 1,8 miliardi di euro.

Assotende rappresenta all’interno di FederlegnoArredo le aziende del settore tenda, schermature solari, sistemi di comando e automazione e tessuti tecnici impegnandosi a distribuire cultura normativa alle aziende associate, collabora con Apps per promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e tecniche nel settore, ed è membro di ES-SO, l'Organizzazione Europea per le Schermature Solari.