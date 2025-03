Kartell e Bruno Bozzetto, animazione e design nel segno della creatività

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vetrina speciale allestita in occasione di Milano MuseoCity che nasce dalla collaborazione tra Studio Bozzetto e Archivio Bozzetto con Kartell Museo allestita nel Flagship Store Kartell di via Turati a Milano e ha come protagoniste due icone della creatività italiana: il Signor Rossi, l’indimenticabile personaggio di Bruno Bozzetto, e la libreria Bookworm di Kartell disegnata da Ron Arad. Celebrazione di creatività e stile senza tempo che Bozzetto con il suo inconfondibile tratto essenziale e la sua ironia, ha riunito in una vignetta inedita, dove il Signor Rossi si trasforma in un incantatore di serpenti che, suonando il flauto indiano incanta la Bookworm, rappresentata come un serpente sinuoso pronto a danzare sulle note della melodia.

Gioco grafico e narrativo in occasione del 30° anniversario della libreria diventata ormai un classico del design perché è stata la prima ad essere stata concepita non in linea retta e con una banda flessibile e sinuosa al posto dei ripiani, adattabile a piacere a parte. Bookworm evidenzia l’approccio sperimentale di Ron Arad e di Kartell, secondo i quali la creatività rappresenta il motore dell’innovazione e con la sua estetica fluida e inaspettata, Bookworm continua a sorprendere come accade immergendoci nell’universo di Bozzetto dove ogni elemento sfida le convenzioni e stimola nuove visioni.

Bruno Bozzetto, uno dei più grandi maestri dell’animazione, racconta infatti da oltre 60 anni racconta il mondo attraverso linee capaci di esprimere concetti profondi. Dai film come West & Soda e Allegro non troppo, fino alle tavole e alle graphic novel più recenti, il suo stile ha influenzato generazioni di illustratori e animatori. Il Signor Rossi, con il suo sguardo ironico e disincantato, continua a rappresentare l’uomo comune alle prese con le assurdità della vita moderna.

La vetrina di Kartell a Milano Museocity 2025 è un omaggio al potere del segno, della forma e della narrazione visiva. L’illustrazione di Bozzetto dialoga con il design di Kartell, dimostrando che fumetto, animazione e oggetti di design possono raccontare storie, evocare emozioni e trasformare il modo in cui vediamo la realtà.

Per celebrare questa collaborazione, questo 6 marzo, alle 18. il Kartell flagship store ospita Bruno Bozzetto che si racconta, ripercorrendo il suo straordinario viaggio tra animazione, illustrazione e narrazione visiva. Un incontro tra segno grafico e design, per esplorare come le diverse anime della creatività possano dare vita a nuovi linguaggi visivi e a oggetti iconici.