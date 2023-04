Milano Design Week, i 20 eventi imperdibili tra Brera, Tortona

Con la parte del Fuorisalone 2023 e del Salone Internazionale del Mobile la settimana del design entra ufficialmente nel vivo, grazie agli innumerevoli eventi che animeranno per sette giorni la città di Milano. Un'occasione imperdibile per seguire eventi, mostre, installazioni e scoprire nuovi prodotti, conoscere designer, nuovi talenti, studio di architettura e le tendenze del momento.

Come quella predominante che unisce tutti i distretti dei design creando un percorso invisibile, dove le idee e le progettazioni del presente servono a immaginare un futuro maggiormente sostenibile. In funzione di un'economia circolare necessaria per abbattere gli sprechi in funzione di un riuso consapevole, con il supporto di materiali e processi di lavorazione maggiormente sostenibili. Tanti gli appuntamenti sparsi per la città, sono più di mille, ma tra questi segnaliamo alcuni che vale la pena ammirare dal vivo.

Italo Rota con Carlo Ratti con Eni: Walk the Talk presso l'Orto Botanico di Brera

L'affascinante Orto Botanico di Brera accoglie l'evento Walk the Talk - Energia in movimento trasformando il suo percorso interno in una tavola da gioco. Un'installazione ludica composta da 400 tessere dipinte con colori sgargianti, in grado di accumulare energia durante il giorno e riprodurre spettacoli luminosi durante la sera. Un gioco multimediale che traccia un cammino tra piante e verde, dove la persona è spinta a riflettere sull'importanza del rapporto tra spazio e movimento.

INTERNI Design Re-Evolution e l'Università degli Studi di Milano

Tra i tanti eventi coordinati da INTERNI segnaliamo una proposta di Sanlorenzo con La macchina impossibile, un'installazione di Piero Lissoni e posizionata al centro del Cortile del '700. Una imponente scultura metallica: una macchina complessa, altamente tecnologica con un sapiente meccanismo a eliche e ruote dentellate, che si muove grazie a una soluzione di idrogeno da metanolo verde. Ma anche The Amazing Playground, un grande spazio interattivo dove è presente l'installazione SWING curata da Stefano Boeri Interiors in tandem con Amazon. All'interno del Cortile della Farmacia l'installazione appare come un'altalena circolare che trae ispirazione dal Surrealismo spagnolo, progettata in un'ottica di sostenibilità grazie ai suoi moduli che si possono scomporre e ricomporre.

True to Food Lab

Signature Kitchen Suite, marchio di elettrodomestici da incasso di alta gamma del gruppo LG Electronics, ospita l'evento True Food Lab. Un percorso immersivo attraverso alcune delle più interessanti innovazioni dell'agricoltura digitale che stanno riscrivendo il futuro della filiera agroalimentare in chiave più sostenibile, sia per le persone che per l'ambiente. In funzione di un consumo maggiormente consapevole del cibo, sostenendo al contempo tutte quelle realtà produttive sostenitrici di innovazione, tradizione e qualità.

Alcova 2023 all'ex macello di Porta Vittoria

Una struttura davvero suggestiva quella scelta per questa edizione 2023 di Alcova, con 70 progetti e una mostra proiettata verso l'esplorazione delle diverse direzioni nella pratica del design contemporaneo. Grazie anche a una ricerca sui materiali innovativi e sostenibili, con il supporto dell'artigianato contemporaneo e del design sensoriale. Gli studi e i designer coinvolti indagano le evoluzioni e gli sviluppi del mondo del design.

Armani/Casa a Palazzo Orsini

Giorgio Armani apre per la prima volta al pubblico del Salone del Mobile le porte di Palazzo Orsini, per presentare le novità della collezione Armani/Casa. Il giardino segreto si trasforma in location perfetta per ospitare la nuova collezione outdoor, in tandem con alcuni mobili di preziosa fattura esposti nelle prestigiose sale affrescate al primo piano.

Design Connection Qeeboo per Campari Soda

Nuovo appuntamento creativo tra Qeeboo, di Stefano Giovannoni, e Campari Soda il brand noto per l'aperitivo, con una collaborazione davvero singolare che si esprime attraverso quattro straordinarie creazioni. Il frutto dell'unione tra oggetti apparentemente diversi ma in grado di creare una sinergia, come le lampade Giraffe In Love e Sweet Brother Tom, il porta vaso/glacette Turtle Carry Drinks, e l’iconico Rabbit.

Antonio Marras e il temporary bistrot con la Famiglia Rana

Lo spazio inconico Nonostantemarras di Antonio Marras ospiterà la Famiglia Rana all'interno di una location dove arte, moda, cucina si fondono da sempre in modo perfetto. Lo spazio diventa Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana, con un allestimento a tema foresta mediterranea ricca di incanto e ispirata alla poetessa premio Nobel sarda Grazia Deledda.

Tortona Rocks

L'Opificio 31 si riconferma quale polo attrattivo di grande interesse, e per questa edizione 2023 con IQOS che presenta Metropolis, un'installazione immersiva a firma di Fabio Novembre. Ma anche attraverso un messaggio dal forte impatto sociale, un'indagine sul concetto di casa ma partendo da immagini di distruzione: è Home swept Home, la mostra fotografica di Cesvi e Fabrizio Spucches.

IKEA con Assembling The Future Together

IKEA celebra i suoi ottant'anni con un'esposizione di prodotti iconici dei decenni passati, indagando il loro ruolo all'interno delle realtà domestiche e di come hanno plasmato il senso dell'abitare. In tandem con alcune anticipazioni delle collezioni future. Oltre a una mostra interessante Life at Home Report: un'indagine da parte del brand sulla vita in casa, quest'anno in collaborazione con la fotografa Annie Leibovitz.

Surprise Party! By Constance Guisset presso L'Institut Français Milano

Constance Guisset annuncia la sua festa a sorpresa, una mostra del tutto singolare dove il visitatore scoprirà le creazioni della designer in una scenografia festosa ed evanescente, come in una performance. Con il supporto di luci colorate che consentiranno agli oggetti di svelarsi in modo inaspettato.

Wallapaper Party presso JV Store

Un mix eclettico di colori e di estro, ecco gli ingredienti dell'allestimento dedicato alla nuova collezione di wallcovering EnriquezLand, ideata da Alessandro Enriquez in collaborazione con Jannelli&Volpi. Dedicata ai simboli e allo stile di vita italiano, con un tocco di ironia e di allegria. Una linea che rivestirà anche molti spazi place to be di Milano tra bistrò, pasticcerie e negozi.

Dreams in progress / Bolzan

Lo showroom milanese di Bolzan apre per la prima volta le sue porte al pubblico con un'installazione davvero singolare e onirica, curata Zanellato/Bortotto. L'artiginalità del brand è ben rappresentata dalle pareti ovattate e supportata dalla presentazione dei nuovi letti progettati dal duo per l'azienda. Uno spazio che punta sulla responsabilità ambientale, sulla ricerca e sulla collaborazione.

dOT Design Outdoor Taste

Il sagrato della chiesa di San Marco e i suoi chiostri si trasformano in una vetrina d'eccellenza dell'outdoor living, un affascinante e conviviale salotto all'aperto per gli operatori e gli amanti dell’outdoor design & lifestyle.

The Secret Garden presso Foro Buonaparte

Una proposta interessante quella di CASUAL by Bene con un'installazione botanica fuori dall'ordinario, supportata da talenti dell'arte digitale, artisti di fiori di carta e incredibili designer per un'opera d'arte in grado di stimolare i cinque sensi. Il tutto degustando un caffè Illy per una colazione davvero botanica.

Ten by GUBI presso i Bagni misteriosi

Nella zona di Porta Romana, GUBI si occupa dell'allestimento presso gli spettacolari Bagni Misteriosi, grazie a una mostra immersiva e sensoriale. TEN: Beyond the Beetle, un’installazione curata da Marco Sammicheli, un tributo all'iconica seduta Beetle e reinterpretata in 10 chiavi artistiche multidisciplinari.

Ro Plastic Prize presso Spazio Rossana Orlandi

RoGUILTLESSPLASTIC è il progetto internazionale, ideato nel 2019, fondato e curato da Rossana Orlandi e Nicoletta Orlandi Brugnoni. Lo scopo è quello di ispirare la comunità creativa internazionale ad esplorare una nuova filosofia di design e produzione utilizzando materiali innovativi che derivano dal re-Waste, e scoprire le infinite possibilità della sua trasformazione, in funzione di una serie di proposte e soluzioni che promuovano nuovi stili di vita e scelte responsabili.

Orizzonti Luminosi - mostra al buio

È un percorso espositivo collettivo al buio, organizzato da Secursat in corso Monforte e illuminato da Opere d'Arte luminose e luminescenti di diversi artisti. Non solo un cammino espositivo eterogeneo, ma anche, un messaggio rivolto al futuro ed una riflessione profonda sul presente. Dal buio alla luce per illuminare, svelare l'importanza della diffusione di un messaggio etico e sostenibile. Curata dall'architetto Alessia Bennani con il supporto di un gruppo di artisti pronti a lanciare un messaggio preciso, dal buio della guerra, dal buio di un presente immobilizzato dall'incertezza; alla luce di un futuro più sostenibile, etico e illuminato da messaggi di speranza.

SpaghettiWall al Fuorisalone

Un evento e progetto espositivo del Fuorisalone presso lo Showroom Pontaccio Hub, un racconto dell'indagine condotta da 11 designer coinvolti nei riguardi delle ispirazioni tessili e floreali su carta da parati.

Lanerossi - Campanule takeover

Icona nella storia dell'interior e textile design italiano, Lanerossi per la prima volta partecipa alla design week aprendo le porte del monomarca in via Mercato, palcoscenico per il lancio della collaborazione con la designer Elena Salmistraro. Con la nuova collezione di plaid e cuscini decorativi Campanule, il cui pattern invaderà gli spazi esterni ed interni dello store, una vera esperienza immersiva nel mondo creativo di Lanerossi.

MyPatchOfGreen

Stiga, attraverso un percorso guidato, immersivo e sensoriale, realizzato nella location Denis Pizzeria di Montagna offre la possibilità di riscoprire il giardino come spazio di vita. Un'installazione in cui tecnologia e natura si uniscono dando vita al primo concerto di piante del Fuorisalone: un'armonia di suoni e luci generata da sensori che, collegati alle piante, producono frequenze uniche e che vengono tradotte in suoni grazie alla tecnologia.