Regali per chi ama il caffè: 5 idee in base al budget

Molte persone amano il caffè. E anche quelle che non amano o non possono berlo, spesso hanno piacere a offrirlo ai propri ospiti. È per questo che in quasi tutte le case si hanno delle tazzine: è un po’ una tradizione italiana e chiunque entri in casa propria, in nome dell’ospitalità, riceve una tazza di caffè caldo o freddo in base alla stagione. E sovente, anche chi ha un’ipersensibilità alla caffeina, opta per il caffè decaffeinato, magari anche solo per abitudine.

Perché fare un regalo a tema caffè

Un regalo a tema caffè è l’ideale sia per una persona che si conosce molto bene sia per una persona con cui si ha un legame meno forte, come per esempio un lontano parente. Proprio perché più o meno tutti bevono o offrono caffè nelle proprie case, ci sono dei doni passe-partout, mentre altri possono dedicati specificamente solo agli amanti del caffè. In generale, il repertorio di prodotti di Amazon può venire in aiuto - e ce n’è per tutte le tasche, in base a quello che uno può o vuole spendere.

Il caffè fa bene?

Certo ci sono alcune persone specifiche che il caffè non possono proprio berlo o alle quali il medico lo ha sconsigliato a causa della caffeina. Ma, in generale, tra le proprietà nutritive del caffè spiccano fonti di ferro, calcio, fosforo, potassio, sodio, vitamine B2 e B3. Si ritiene che questa bevanda abbia un effetto tonico sul sistema nervoso centrale, sull’apparato digestivo e su quello cardio-circolatorio.

5 regali per amanti del caffè

Le tazzine con definizione

È molto divertente questo set di tazzine con piattino in grès porcellanato di Villa d’Este Home Tivoli. Il set è composto da 6 tazzine e 6 piattini, e su ogni tazzina, tra l’altro dalla forma molto stabile e ognuna di diverso colore, c’è impressa una delle definizioni del termine “caffè”.

Acquista il prodotto su Amazon

La tazza gatto

Coloro che amano prendere il caffè e amano anche i gatti, adoreranno la tazza gatto di Qinhai, perfetta soprattutto per chi prende il caffè lungo, dato che può ospitare fino a 250 millilitri di liquidi - e quindi anche cappuccino, tè, latte, cioccolata calda. È fatta in vetro in entrambi gli strati e quindi il gatto si colora in base alla bevanda scelta.

Acquista il prodotto su Amazon

Il porta cialde o porta capsule

Sempre più persone scelgono, per la casa o per l’ufficio, una macchina per il caffè che prevede l’utilizzo di cialde o capsule. E in tanti gradiscono acquistare e offrire diversi gusti ai propri ospiti ma come si fa per tenere la propria scorta in perfetto ordine? Semplice: con questo porta cialde o porta capsule Home in Smart ci sono diversi scomparti per suddividere tutte le qualità e tutti i gusti.

Acquista il prodotto su Amazon

Il bicchiere termico

C’è chi vuole portarsi il caffè da casa o dal bar per consumarlo durante vari momenti della giornata, magari per ritemprarsi di tanto in tanto al lavoro. E quindi per queste persone può tornare utile il bicchiere termico con tappo ermetico di Cool Bottles, che ospita fino a 550 millilitri di liquido che può restare freddo per 10 ore o caldo per 5 ore. È eco-friendly, antiscivolo ed è abbastanza piccolo per entrare in una borsa di grandezza media.

Acquista il prodotto su Amazon

La macchina per il caffè

Questa macchina Nespresso Inissia prodotta da DeLonghi è molto semplice da utilizzare e le capsule, originali o compatibili, sono estremamente facili e comuni da reperire. È dotata di spegnimento automatico e serbatoio rimovibile. E in più si beneficia di un buono di 20 euro da spendere in prodotti Nespresso.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*