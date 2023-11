Salone del Mobile, il racconto del design con una web serie e un podcast

Il Salone del Mobile.Milano, che si terrà in Fiera Milano Rho dal 16 al 21 aprile 2024 – continua ad ampliare la sua dimensione e offerta digitale innovando il suo storytelling per arricchire la narrazione con format in grado di raccontare il complesso mondo del design in una chiave narrativa contemporanea e rafforzare la connessione e la relazione con la community, coinvolgendo volti autorevoli del settore, che non solo portano il loro valore professionale, ma aggiungono profondità e autenticità al racconto.

Due i nuovi format narrativi, progettati per offrire nuovi punti di vista e una lettura più ricca e profonda dell’attuale scenario: la web serie “Behind the doors” e il podcast “Design forward” che rappresentano un equilibrio tra contenuti di alta qualità, diversificazione, nuovi linguaggi e distribuzioni multipiattaforma. Nuovo palinsesto digitale che si arricchirà nei prossimi mesi sui canali social, sulle piattaforme streaming e sul sito proprietario, nella nuova sezione “design stories”.

BEHIND THE DOORS

Per un architetto e designer, la realizzazione della propria abitazione è sicuramente un progetto sfidante, una grande impresa. D’altronde, il committente è il più esigente e difficile da accontentare. Sperimentazione e totale libertà espressiva sono gli ingredienti che danno vita a risultati unici dove emergono intelligenza progettuale, creatività, funzionalità e ricercatezza.

Se da un lato, per alcuni, avere pieno controllo del progetto è un valore aggiunto, per altri l’assenza di limiti e confini può rappresentare un ostacolo. Ma in che modo nasce un progetto così importante e articolato? E in che modo prendono vita soluzioni progettuali studiate in ogni particolare?

“Behind the doors” racconta le case di alcuni tra i più celebri progettisti internazionali per conoscere tutti i dettagli: dalle scelte materiche a quelle cromatiche, passando per gli arredi e l’illuminazione. Tra i primi protagonisti, l’architetto Massimiliano Locatelli, gli architetti e designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba, Formafantasma, design duo composto da Andrea Trimarchi e Simone Farresin, l’architetto e designer Piero Lissoni e il designer Guglielmo Poletti.

DESIGN FORWARD

Il nuovo podcast del Salone del Mobile.Milano – disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming – è condotto da Maria Cristina Didero, curatrice indipendente, autrice di mostre e pubblicazioni di design, realizzato in collaborazione con Radio Raheem e scritto da Alessandro Mitola con la cura editoriale di Giovanna Ferrero e Annalisa Rosso.

Ha cadenza mensile e vuol raccontare l’attualità del design come chiave per decifrare tendenze e cambiamenti del mondo contemporaneo. Ogni puntata presenta una rassegna stampa tematica con approfondimenti, notizie e curiosità, per conoscere da vicino la design industry, il mondo del progetto e mettere in luce le connessioni tra design, cultura e società. Le storie, le persone, la creatività, le opinioni più sorprendenti, i luoghi e i numeri che insieme danno vita a questa industria.

“Ho ricevuto questo invito dal Salone del Mobile di Milano, che ringrazio, con curiosità. Confesso, era la mia prima volta. Mi sono avvicinata al mondo della cinepresa in alcune mie occasioni professionali passate e presenti, ma mai la radio, mai un podcast - dice Maria Cristina Didero -. È un esercizio complicato in cui si devono miscelare qualità autoriali e doti comunicative, spero di essere riuscita a rappresentarle con un buon equilibrio”.

Il primo episodio affronta il tema della sostenibilità. Una parola così ricorrente nel dibattito pubblico da rischiare, talvolta, di essere completamente svuotata del suo significato. Ma cosa significa realmente parlare di sostenibilità oggi? E per un’azienda, come adottare strategie e comportamenti realmente sostenibili? Può esistere un design sostenibile?