SaloneSatellite Awards, premiati i giovani creativi che innovano

Assegnati al Salone del Mobile.Milano i SaloneSatellite Award 2024, i riconoscimenti dedicati alla creatività e alla capacità di progetto dei giovani designer under 35: la giuria internazionale ha scelto con giudizio unanime i quattro vincitori fra più di cento candidati, per l’innovazione dei processi e delle tradizioni, nella salvaguardia di un pensiero sostenibile, che hanno saputo esprimere e interpretare. I vincitori sono rappresentativi di diverse nazioni di origine o di provenienza e con i loro progetti spaziano fra le latitudini geografiche e attitudini progettuali. Il primo premio è andato allo Studio Ololoo, cinese, per la lampada Deformation Under Pressure, che combina in modo innovativo il pvc gonfiabile con la struttura di alluminio in tensione.

Il secondo premio è stato assegnato all’italo-danese Filippo Andrighetto per la libreria Veliero, realizzata completamente in legno senza l’ausilio di viti e colle.

Il terzo riconoscimento è andato all’italiano Egoundesign, per Voronoi, un set di tazzine in ottone stampato in 3D, premiato per la nuova modalità di produzione e di applicazione di questa stampa.

Alla Menzione Speciale, è stato assegnato il Róng Design Award, che offre una residenza di un mese alla Rong Design Library nel distretto Yuhang di Hangzhou in Cina, promotrice dell’iniziativa.

Si tratta del trio tunisinoconper per la lampada Fibra, premiata per come i materiali tradizionali possano rimanere vivi e rinnovarsi in oggetti semplici di uso quotidiano.