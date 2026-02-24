Dibattito sulla giustizia con Gallera e La Lumia

L'Associazione culturale Legnano Domani, in collaborazione con il Comitato lombardo per il Sì Enzo Tortora, il Comitato Camere penali per il Sì e Comitato per il Sì Art. 111, organizza una serata di approfondimento su "Riforma della giustizia: perché votare Sì al referendum". L'appuntamento è per questa sera alle 21, presso Dinner The Mode (via Matteotti, 3 Legnano) per "fare luce - spiegano gli organizzatori - sugli aspetti di una riforma complessa e dibattuta, ma soprattutto sui contenuti al di là delle polemiche politiche, per arrivare alle urne più informati ed esprimere più consapevolmente la nostra preferenza". Dopo i saluti istituzionali a cura dell'avvocato Roberta Paparatto, presidente dell'Associazione Movimento forense sez. Busto Arsizio, i lavori, moderati da Simone Finotti (nella foto), giornalista e presidente dell'Associazione Legnano Domani. Interverranno Antonino La Lumia presidente del Comitato per il Sì Art. 111, Tiberio Massironi presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, Samuele Genoni corresponsabile Osservatorio ordinamento giudiziario Ucpi e Giulio Gallera consigliere regionale e pesidente del Comitato Lombardo per il Sì.

L'Associazione culturale Legnano Domani, spiega di riunire "cittadini accomunati da un'idea: portare nella nostra Città un nuovo modo di fare cultura, affermando i valori etici di un'iniziativa politica libera e disinteressata. Ispirandosi all'esempio dei grandi Legnanesi del Novecento, si propone come luogo dinamico di incontro, aggregazione, crescita umana e civile, solidarietà sociale".