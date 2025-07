5 cibi dannosi per i reni

Assomigliano a dei grossi fagioli, si trovano all’interno del tronco, disposti sui fianchi. Sono i reni, due organi gemelli importantissimi per il corpo umano. Data la loro funzione cruciale, devono essere - come tutti gli organi - trattati bene, e uno dei modi per farlo è attraverso un’alimentazione sana e corretta.

A cosa servono i reni

Come si legge sul sito di Humanitas, la funzione cardine dei reni consiste nel produrre urina a partire dal sangue e, contemporaneamente, eliminare le scorie presenti. Tuttavia ci sono anche altre funzioni degne di nota: dalla secrezione dell’eritropoietina (ovvero un ormone necessario per la maturazione dei globuli rossi) a quella della renina (un enzima per la regolazione della pressione sanguigna), fino all’elaborazione della vitamina D.

Perché è importante l’alimentazione

I nemici dei reni sono rappresentati da zuccheri e sodio. In generale, nella propria alimentazione andrebbero evitati i cibi iperprocessati, perché rappresentano fonti di zuccheri e sodio “nascosti”, che fanno male ai reni ma anche ad altre parti dell’organismo.

Basti pensare che molte malattie renali sono provocate da condizioni croniche come diabete e ipertensione, condizioni incompatibili con l’assunzione di queste sostanze attraverso l’alimentazione.

Gli alimenti dannosi per i reni

Sul dito della National Kidney Foundation sono elencati i 5 alimenti da evitare per promuovere la salute renale. Essi sono: