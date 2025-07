Sei consigli per bere più acqua

Il nostro corpo è composto per oltre il 60% da acqua. Perdiamo regolarmente liquidi attraverso l'urina, la respirazione e la sudorazione. Per compensare questa carenza, è importante consumare acqua in abbondanza, limitando le bevande zuccherate o dolcificate artificialmente e l'alcol. Bisogna cercare di bere senza avere sete, soprattutto se c'è caldo e se si è anziani. Idealmente, si consiglia di bere da 1 a 1,5 litri di acqua al giorno. Ecco alcuni consigli per aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Perché è meglio bere in piccole quantità piuttosto che tutto in una volta?

Per il corretto funzionamento dell'organismo è preferibile un tasso di idratazione regolare rispetto a fasi alternate di disidratazione/reidratazione.Tutte le nostre cellule hanno bisogno di acqua costantemente per funzionare correttamente. La sete non è l'unico sintomo clinico della disidratazione: può essere accompagnata da mal di testa, affaticamento, vertigini, persino ronzio nelle orecchie e da una diminuzione della concentrazione e delle prestazioni intellettive e fisiche. Quando l'urina diventa troppo concentrata, aumenta il rischio di calcoli e infezioni del tratto urinario.

I bambini e gli anziani dovrebbero bere più acqua?

No perchè il loro fabbisogno idrico è lo stesso degli adulti, ovvero 1,5 litri al giorno. Nei bambini sotto i 3-4 anni, è ancora più basso: 1 l/giorno. Queste persone sono molto più sensibili alla disidratazione. Nei neonati, il cui corpo è composto per il 75% da acqua (65% negli adulti), qualsiasi deficit idrico può portare all'insufficienza di organi vitali nel giro di poche ore. Negli anziani, ciò può causare un improvviso calo della pressione sanguigna. Entrambi sono più esposti: i neonati perché hanno difficoltà a esprimersi, e gli anziani perché il loro sistema di allerta della sete funziona meno bene. Dobbiamo quindi offrire loro qualcosa da bere regolarmente, soprattutto se fa caldo.

Consigli per bere più acqua

1) Impostare allarmi

Se stai cercando una soluzione radicale per bere più acqua, imposta delle sveglie regolari durante il giorno. Se hai bisogno di un sistema ancora più rigoroso, usa un pennarello per indicare i livelli dell'acqua e gli orari limite sulla tua bottiglia, così saprai quanta acqua devi consumare. Questo metodo militare dovrebbe dare i suoi risultati.

2) Usare una cannuccia

C'è un motivo per cui i drink nei bar vengono quasi sempre serviti con la cannuccia: si beve di più e più velocemente. Applica lo stesso trucco al tuo consumo di acqua, usando una cannuccia riutilizzabile in acciaio inossidabile o bambù. Sarai ben idratato prima che tu te ne accorga!

3) Trovare la bottiglia perfetta

Più ami la tua borraccia, più è probabile che la utilizzerai ogni giorno. Scegline una in acciaio inossidabile, della dimensione che preferisci e con un design che ti piace. In questo modo, sarà meno probabile dimenticarla.

4) Bere prima di avere sete

La sete non è un buon indicatore dello stato di idratazione. Quando senti sete, il tuo corpo ha già perso troppa acqua e potresti sentirti stanco. Porta sempre con te una bottiglia d'acqua e bevi regolarmente per evitare questa sensazione.

5) Migliora il tuo drink

Se vuoi provare un po' di varietà, prova ad aggiungere diversi aromi all'acqua. Limone, lime, arancia, mirtilli, more, fragole, menta, basilico, lavanda, cetriolo, anguria, soprattutto le formulazioni senza zucchero che possono essere assunte anche da chi è affetto da patologie come il diabete mellito.

6) Consuma alimenti ricchi d' acqua

Alimenti ad alto contenuto di acqua come cetrioli,

lattuga, sedano, ravanelli, anguria, pomodori, spinaci, peperoni, fragole, broccoli, zucchine e altra frutta e verdura cruda possono contribuire al tuo apporto giornaliero di acqua. Sentiti libero di includerli nei tuoi pasti.