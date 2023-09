Ananas, tutta la verità sul frutto brucia grassi

Quando in un regime alimentare si ha bisogno di bruciare efficacemente grassi e calorie al fine del dimagrimento, non si può fare a meno di pensare all’ananas.

Di fatti attorno a questo frutto tropicale aleggia il mito di essere il brucia grassi per eccellenza. Innanzitutto dobbiamo chiarire che la sua famigerata azione dimagrante è dovuta ad una sostanza in essa contenuta chiamata bromelina. Questa ha il potere di velocizzare il processo di digestione delle proteine scomponendole efficacemente. La sua proprietà digestiva era riconosciuta già nel diciottesimo secolo. In quel periodo il gambo di questo frutto veniva consumato al termine di un pasto abbondante per contrastare pesantezza o acidità di stomaco.

Senso di sazietà

Essendo molto ricca di acqua non apporta all’organismo tante calorie e quando la si mangia si ha un immediato senso di sazietà. L’acqua in essa contenuta inoltre consente all’organismo di depurarsi dalle scorie e dalle tossine in eccesso, oltre a contrastare il rischio di ritenzione idrica e formazione della inestetica cellulite.

Ricca di sali minerali

Ideale come spezzafame da gustare con una spolverata di cannella e qualche goccia di miele, può diventare l’ingrediente prezioso per insalate a base di carne come pollo e manzo. Molti la utilizzano all’interno di smoothies o frullati per fare il pieno di sali minerali in primis potassio e magnesio che consentono di sentire meno l’affaticamento e la spossatezza legata al caldo. Per chi vuole perdere peso in poco tempo i nutrizionisti consigliano di consumarla lontano dai pasti in modo da non arrivare troppo affamati a pranzo o a cena. Per quanto riguarda l’apporto calorico, l’ananas contiene più o meno lo stesso contenuto calorico di una mela.

Potere antinfiammatorio

Oltre ad essere un alleato della dieta dimagrante molti non sanno che l’ananas ha un potere antinfiammatorio da non sottovalutare. Previene le infiammazioni dell’intestino perché è un frutto alcalinizzante che riduce il ph acido dello stomaco creando un equilibrio di base all’interno dell’apparato digerente. Molti studi scientifici inoltre dimostrano che risulta efficace per lenire le infiammazioni alle vie respiratorie e contrastare gli stati influenzali. È preziosa per chi soffre di asma e combinata al miele è un rimedio naturale efficace per calmare la tosse perché la bromelina è in grado di dissolvere la secrezione all’interno dei bronchi.

Il suo contenuto di vitamina C è ottimo per rafforzare il sistema immunitario e contrastare l’attacco di batteri e virus nei cambi stagionali. Le sue fibre svolgono un’azione preziosa per chi soffre di stipsi cronica. Il suo succo è ricco di antiossidanti che migliorano l’azione antitumorale contrastando al meglio il rischio di tumore al seno e alcuni tipi di leucemia.