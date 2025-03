Cosa accade senza zuccheri e carboidrati per un mese: 11 effetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Una dieta senza zuccheri e carboidrati è possibile? Tutto è possibile, ma quando si parla di alimentazione bisogna tenere a mente che nulla deve diventare un’ossessione. Di tanto in tanto è sempre possibile un’eccezione, magari una volta alla settimana o in occasioni speciali, ed è sempre consigliabile prendere certe decisioni in un periodo equilibrato della propria vita: il rischio di disturbo alimentare è dietro l’angolo, in particolare in questo frangente l’ortoressia.

Analogamente la decisione di escludere fortemente due sostanze dalla propria alimentazione non va presa a cuor leggero e a casaccio: è infatti fondamentale parlarne con un nutrizionista per capire quale tipo di dieta faccia meglio al caso proprio. Ed è probabile che il nutrizionista parli delle eccezioni e del periodo limitato in cui si può condurre una dieta di questo tipo, come una o più settimane o un mese.

Come fare una dieta senza zuccheri

Quando si decide di escludere in gran parte una sostanza dall’alimentazione quotidiana deve essere un passaggio graduale: rinunciare a qualcosa può non essere semplice, può non esserlo per tutti. Ma la cosa più importante, quando si tratta di ridurre considerevolmente gli zuccheri è l’attenzione: serve attenzione per leggere le etichette dei cibi confezionati per controllare se contengano zuccheri, serve attenzione per notare quali zuccheri siano menzionati sull’etichetta (perché a volte hanno nomi diversi, molti finiscono in -osio ma anche sciroppo e maltodestrina sono indice della presenza di zucchero). Inoltre vanno evitate le bibite in lattina, si può ricorrere a sostituti naturali come la stevia oppure utilizzare delle spezie - per esempio un bastoncino di cannella nel caffè o nel tè - per rinforzarne ed esaltarne il sapore, senza rimpiangere l’assenza di zucchero.

Come fare una dieta senza carboidrati

In una dieta senza carboidrati si devono evitare una serie di alimenti, ovvero riso, farro, quinoa, derivati del grano come pane e pasta, biscotti e merendine, frutta come mele, banane, arance, pere e kiwi, legumi, latte e yogurt, ma anche vino, birra, liquori, bevande zuccherate e condimenti come ketchup o salsa barbecue.

Bene invece la carne magra (pollo, manzo, tacchino, agnello, maiale), le uova, il burro, il formaggio, il pesce e i crostacei (salmone, gamberi, sardine, granchi), verdure di stagione (a foglia ma anche broccoli, zucchine, peperoni, cavolfiori, rape, cavoletti di Bruxelles, asparagi, funghi), caffè e tè non zuccherati, noci e semi (mandorle, nocciole, semi di zucca, semi di girasole, pistacchi, anacardi), frutti come cocco o avocado.

5 effetti della privazione dagli zuccheri

Come si legge su EatingWell, ci sono diversi vantaggi nel

ridurre drasticamente lo zucchero o eliminarlo per un periodo limitato:

aiuta la perdita di peso perché diminuisce l’apporto calorico; riduce il rischio di diabete. Lo zucchero infatti accresce la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Secondo alcuni studi, esiste una connessione con il sovrappeso o l’obesità, perché essi portano a problemi con il controllo della glicemia e una ridotta sensibilità all’insulina. Ridurre o eliminare lo zucchero permette di mantenere sani i parametri di glucosio nel sangue; rallenta l’invecchiamento della pelle, perché il consumo di zuccheri porta alla creazione di prodotti finali di glaciazione avanzata, legati appunto all’invecchiamento della pelle; riduce la possibilità di infiammazioni croniche come artrite, disturbi gastrointestinali o sindrome metabolica. Uno studio ha infatti dimostrato infatti che, quando si assumono bevande zuccherate, viene prodotta una proteina che genera una reazione anomala che sovraccarica il sistema immunitario; riduce il rischio di depressione e declino cognitivo, poiché lo zucchero è associato sia problemi di salute mentale sia a quelli di memoria.

6 effetti della privazione dei carboidrati

Su Healthline si leggono invece sia i pro che i contro di una dieta senza carboidrati, oltre a quelli già enumerati per la dieta senza zucchero, ovvero: