Cosa mangiare d'estate la sera per svegliarsi al mattino più sgonfi

Al risveglio in estate la sensazione di gonfiore incidere inevitabilmente sulla qualità della giornata che andremo a affrontare.

Durante la notte a causa di una cena pesante e non facilmente digeribile si tende a dormire male. Soprattutto durante la stagione più rovente la sensazione di pesantezza si accentua perché il metabolismo cambia e con esso anche il fabbisogno nutrizionale del nostro organismo.

A provocare maggiormente la sensazione di gonfiore e pesantezza durante le ore notturne sono soprattutto i piatti elaborati e pieni di spezie difficili da digerire. Ad essi si accompagna il consumo smoderato di formaggi stagionati o insaccati che oltre ad appesantire fanno percepire il continuo bisogno di bere acqua. Tutta colpa dell’eccessivo sale che troviamo in essi che provoca ritenzione idrica e gonfiore, Per contrastare il senso di gonfiore al risveglio il consiglio dei nutrizionisti è quello di prediligere una cena leggera e salutare.

Le portate ideali non devono essere eccessive. Ai fini di un’efficiente digestione fa bene anche mangiare lentamente e accompagnare i pasti con l’acqua. Da limitare le bevande gassate e alcoliche che provocano anche disidratazione. Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che la sera aiutano a risvegliarci meno gonfi e attivi:

- carni bianche: pollo e tacchino sono facilmente digeribili di sera e apportano all’organismo preziose proteine. Fa la differenza il metodo di cottura di esse. Meglio preferire la cottura a vapore o sulla piastra. Da evitare assolutamente è la frittura poco digeribile;

- pesce bianco: nasello, merluzzo o triglia sono poco grassi e non appesantiscono. Anche per loro la cottura ideale è quella sulla piastra;

- riso e pasta: è errato affermare che mangiare carboidrati di sera faccia male. L’importante è fare attenzione alle porzioni, alle salse e ai condimenti. Un’insalata di riso o pasta con verdure fresche non è da evitare assolutamente soprattutto se a pranzo si è mangiato poco o ci si i è concessi solo su un secondo;

- verdure: da utilizzare come contorno sono ottime perché apportano sali minerali, sostanze antiossidanti e vitamine con i quali affrontare al meglio il caldo estivo. Da prediligere sono carote, zucchine, insalata, spinaci, lattuga, cetriolo e sedano. Invece da evitare a cena sono i broccoli, porri, crauti, carciofi, cipolle che tendono a provocare gas e gonfiore addominale;

- uova: sono una fonte preziosa di triptofano che è un aminoacido che dona benessere e relax e concilia il sonno. Sode è la scelta migliore per mangiarle di sera d’estate. Cotte per non più di tre minuti infatti risultano facilmente digeribili;

- formaggi freschi: fonte di calcio e triptofano. Apportano poche calorie. Molto consigliata è la ricotta. Risulta molto digeribile. È consigliata anche a chi soffre spesso di problemi gastrointestinali;

- frutta di stagione: si consiglia quella a basso indice glicemico e facilmente digeribili come fragole, frutti di bosco, ananas, papaya, anguria, melone, albicocche e pesche;

- condimenti: da evitare troppi soprattutto le spezie piccanti. Vi libera ad olio extravergine di oliva. Semi di finocchio, rosmarino menta e origano stimolano la digestione. Da limitare il sale che provoca ritenzione idrica

- infusi freddi: a fine cena può diventare un

prezioso rituale concedersi una tisana fredda a base si melissa e camomilla per contrastare il bruciore di stomaco. Quelle a base di semi di finocchio in particolare sono mirate per contrastare la sensazione di gonfiore.