Ricotta, il latticino proteico che fa bene ai muscoli

La ricotta è un latticino dall’alto contenuto proteico che può diventare l’ingrediente ideale per una colazione in grado di donare energia. Di pecora, di bufala, di capra e vaccina numerose sono le varianti capaci di soddisfare ogni palato. Dal sapore delicato la troviamo in molte diete dimagranti.

Cosa caratterizza la ricotta

Rispetto ad altri latticini è quello meno calorico. Circa 100 grammi di ricotta sono in grado di apportare solo 130 calorie al nostro organismo. Il nome deriva dal latino “recoctus” che significa “cotto di nuovo”. Fa difatti riferimento al metodo che viene utilizzato per ottenerla. Il siero di latte utilizzato per prepararla viene riscaldato nuovamente per ottenere una consistenza morbida e cremosa a basso contenuto di grassi facilmente digeribili e ricca di proteine.

Può essere utilizzata

come ingrediente sia per i dolci che per le torte salate o per la pasta ripiena. A colazione può essere consumata accompagnata con pane integrale e miele.

Tutti i benefici della ricotta

Scopriamo insieme quali sono i benefici per la salute: