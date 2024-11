Cuore, stomaco, ossa, muscoli, pelle e difese immunitarie: tutti i benefici della melagrana

Ascolta ora 00:00 00:00

Bella da vedere, buona e altamente salutare: stiamo parlando della melagrana, uno dei principali frutti autunnali. Gli esperti dell'alimentazione consigliano caldamente di mangiare questo frutto, perché i suoi piccoli semi rossi non sono soltanto molto appetibili, ma portano in dote tutta una serie di benefici per il nostro organismo.

Ritenuta a tutti gli effetti un super food, la melagrana viene considerata uno degli ingredienti base per la longevità. Se da un lato la vita media in occidente si allunga, infatti, dall'altro assistiamo a una sempre più lunga serie di patologie che vengono a manifestarsi in età anziana, cosa che inficia gli ultimi anni di un essere umano. Oltre a vivere più a lungo, dunque, bisogna imparare a invecchiare meglio, e un valido alleato, come spesso ribadito dai medici, può essere trovato nell'alimentazione. In molti consigliano di integrare la melagrana nella dieta.

" Chiedetevi sempre: mia nonna o la mia bisnonna avrebbero mangiato questo frutto o questa varietà di verdura nel periodo dell'anno in cui ci troviamo? ", è una delle domande che Beatriz Larrea, esperta nutrizionista, rivolge a tutti noi. Intervistata da Vogue, la professionista insiste sull'importanza di consumare frutta e verduta di stagione. In autunno troviamo appunto la melagrana, capace di portare benefici a cuore, stomaco, ossa, muscoli, pelle e difese immunitarie. Il segreto, spiegano gli esperti, risiede nelle sue marcate qualità antiossidanti.

La melagrana - o mela granata - prende il nome dal latino malum, ossia mela, e granatum, ovvero con semi. Si tratta del frutto della Punica granatum, una pianta comune in India, ma anche nel Caucaso e in Iran, oltre che nell'area mediterranea. All'interno del frutto, che ha una scorza molto dura, sono racchiusi i semi, commestibili per l'uomo.

I suoi effetti positivi sono innumerevoli. La melagrana migliora la nostra pelle grazie alla vitamina C che favorisce la produzione di collagene. Ci aiuta a combattere la ritenzione idrica, perché i semi stimolano la diuresi. Grazie al suo contenuto di ellegitannini, che sono dei polifenoli, protegge il nostro cervello. Non solo. La melagrana favorisce la funzionalità sanguigna e, sempre grazie ai polifenoli e agli antiossidanti, abbassa la pressione arteriosa, svolge un'azione anticoagulante e migliora l'assorbimento del colesterolo.

E, ancora, questo frutto sostiene il nostro apparato muscolo-scheletrico. Grazie al calcio in esso contenuto, favorisce le ossa. Mentre i polifenoli fanno bene alle cellule muscolari. Gli antociani, i tannini, i flavonoidi e le fibre contenuti nella melagrana, inoltre, regolano l'assorbimento del colesterolo e accelerano le funzioni metabolice, allontanando il rischio di diabete. E non finisce qui.

Grazie alle sue incredibili capacità antinfiammatorie, questo frutto svolge anche il ruolo di gastroprotettore, con effetti positivi anche sull'intestino. Riesce inoltre a stimolare la produzione della serotonina, un ormone che solleva il nostro umore. Infine, ha effetti positivi anche sul nostro sistema immunitario, grazie alla presenza della vitamina C.