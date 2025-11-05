Curcuma, le proprietà antinfiammatorie

Soprannominata "zafferano indiano", la curcuma deve i suoi benefici al suo principale composto attivo: la curcumina. Questo polifenolo esercita una potente azione antinfiammatoria, in grado di modulare alcuni meccanismi biologici coinvolti in molte patologie croniche.

Curcuma: di cosa si tratta?

La curcuma ( Curcuma longa ), pianta tropicale perenne, appartiene alla stessa famiglia dello zenzero (Zingiberaceae). Il suo rizoma giallo-arancio è utilizzato da millenni in cucina e nella medicina ayurvedica per le sue proprietà medicinali.

Qual è la differenza tra curcuma e curcumina?

Il termine curcuma si riferisce all'intera pianta, mentre la curcumina si riferisce al suo principale composto attivo. È proprio la curcumina a conferire alla curcuma il suo splendido colore dorato e le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. In altre parole: niente curcumina senza curcuma e viceversa.

Quali sono le proprietà della curcuma?

La curcuma agisce su numerose condizioni legate all'infiammazione cronica, allo stress ossidativo e agli squilibri metabolici. Il suo spettro d'azione spazia dai dolori articolari ai disturbi digestivi, fino alla salute cardiovascolare. Assumerne un po' quotidianamente nella propria dieta, se ne apprezza il sapore, è un'ottima cosa.

La curcumina, ampiamente studiata per i suoi effetti biologici, inibisce diversi enzimi e vie di segnalazione responsabili dell'infiammazione, riducendo al contempo la produzione di citochine pro-infiammatorie. È un potente antiossidante e neutralizza anche i radicali liberi responsabili dello stress ossidativo.

Quali malattie può aiutare ad alleviare la curcuma? Quali sono i suoi benefici?

La curcuma, o più precisamente la curcumina, è stata oggetto di numerose ricerche. I suoi effetti benefici su diverse patologie, in particolare quelle che comportano infiammazione cronica o stress ossidativo, sono ormai ampiamente documentati.

Allevia l'osteoartrite e i dolori articolari.

Una revisione di 29 studi clinici ha dimostrato che la curcuma ha ridotto significativamente l'infiammazione e il dolore in diverse forme di artrite: artrite reumatoide, osteoartrite, spondilite anchilosante, artrite giovanile e gotta. Secondo lo studio, i partecipanti hanno riscontrato notevoli miglioramenti senza effetti collaterali significativi. In reumatologia, la curcuma ha un effetto antinfiammatorio, ma rimane piuttosto moderato. Sulla carta, sembra molto efficace e alcuni studi l'hanno persino confrontata con gli antinfiammatori allopatici, con risultati simili, ma nella pratica clinica non è così chiaro. Detto questo, la curcuma può aiutare: alcune persone riscontrano che le articolazioni sono meno doloranti quando la assumono regolarmente.

Riduce i sintomi della malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD)

Diversi studi dimostrano che l'integrazione di curcumina riduce i sintomi della colite ulcerosa e previene le riacutizzazioni infiammatorie. La curcuma è particolarmente efficace come antinfiammatorio intestinale. Agisce sulla permeabilità intestinale e può aiutare nella gestione delle malattie infiammatorie intestinali e della colite.

Rallenta la crescita delle cellule cancerose

Alcuni studi suggeriscono che la curcumina potrebbe rallentare la crescita delle cellule tumorali e inibire la formazione o la diffusione dei tumori. È stato dimostrato che la curcumina agisce in diverse fasi dello sviluppo tumorale. Sono comunque necessarie alcune precauzioni quando si esegue la chemioterapia, poiché sono possibili interazioni.

Ha effetti benefici sulla salute cardiovascolare

La curcumina sembra migliorare l'elasticità dei vasi sanguigni (funzione endoteliale), ridurre i lipidi nel sangue e alcuni marcatori infiammatori e può contribuire a una leggera riduzione della pressione sanguigna a lungo termine. Le meta-analisi riportano una modesta ma significativa riduzione del colesterolo totale, LDL ("colesterolo cattivo") e trigliceridi, oltre un leggero aumento del colesterolo HDL ("colesterolo buono").

Qual è il modo migliore per assumere la curcuma contro l'infiammazione?

Sebbene la curcuma abbia comprovati effetti antinfiammatori, il suo principio attivo, la curcumina, è scarsamente assorbito dall'organismo e il modo migliore per utilizzarla è in cucina. Il problema è che la polvere di curcuma contiene poca curcumina, quindi il suo effetto terapeutico rimane limitato. Per migliorarne l'assorbimento, si consiglia di combinarla con pepe nero (piperina), spesso presente nelle miscele di curry, e un grasso, come olio d'oliva, olio di cocco o latte. Un motivo in più per preparare un Golden Latte, una miscela di latte caldo e curcuma.

Dosaggio: quale dose di curcuma dovrei assumere al giorno?

La dose giornaliera dipende dalla forma utilizzata (spezia o integratore), dall'effetto desiderato (prevenzione, benessere articolare, infiammazione cronica, ecc.) e dalla formulazione. Per l'uso culinario, si consiglia un cucchiaino raso al giorno, ovvero circa 1-3 grammi di polvere di curcuma. Alcuni integratori alimentari utilizzano estratti standardizzati per la curcumina, che vengono assorbiti molto meglio. Sebbene la curcuma abbia poche controindicazioni, è meglio consultare un medico prima di assumere qualsiasi integratore.

Curcuma: quali sono le sue controindicazioni?

La curcuma è generalmente sicura e ben tollerata, ma richiede alcune precauzioni. Nelle persone con calcoli biliari, stimolare la produzione di bile (un effetto coleretico) può peggiorare il dolore o dislocare un calcolo. La curcumina può anche potenziare gli effetti di alcuni farmaci, in particolare anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici.

Infine, ci sono potenziali interazioni con la chemioterapia. È meglio evitare l'automedicazione.

Ad alte dosi, la curcuma può causare lievi problemi digestivi: gonfiore, nausea o diarrea transitoria.