Diabete, l’impatto negativo delle bevande zuccherate

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle malattie più diffuse al mondo è il diabete ma fa una certa rabbia sapere che in tantissimi casi la patologia viene scatenata dal consumo di bevande zuccherate. È questa la conclusione di uno studio condotto da ricercatori della Tufts University, Stati Uniti, e da poco pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature.

I numeri che preoccupano

Sarebbero addirittura 2,2 milioni i casi di diabete di tipo 2 ogni anno nel mondo e ben 1,2 milioni i nuovi casi che riguardano malattie cardiovascolari per l'eccessivo consumo di certe tipologie di bevande molto zuccherate. Gli studiosi hanno messo in evidenza che sono soprattutto i Paesi in via di sviluppo ad avere i casi più numerosi come nell’Africa subsahariana con un aumento del 21% di tutti i casi di diabete e percentuali che arrivano fino al 24% nei Paesi caraibici e dell'America Latina oltre all'11% legato a malattie cardiovascolari. Lo studio è durato 30 anni (1990-2020) e ha preso in esame i dati di 184 Paesi.

Quali sono i meccanismi

" Le bevande zuccherate vengono digerite rapidamente, causando un picco nei livelli di zucchero nel sangue con scarso valore nutrizionale. Il consumo regolare nel tempo porta ad aumento di peso, resistenza all'insulina e una serie di problemi metabolici legati al diabete di tipo 2 e alle malattie cardiache, due delle principali cause di morte al mondo", affermano i ricercatori. Nel caso specifico, le bevande zuccherate sono molto pubblicizzate e si è assistito a un boom delle vendite nelle nazioni a basso e medio reddito. " Non solo queste comunità consumano prodotti nocivi, ma sono anche spesso meno attrezzate per gestire le conseguenze sulla salute a lungo termine ", spiega il professor Dariush Mozaffarian, autore senior dello studio e direttore del "Food is Medicine Institute" presso la Friedman School .

Chi rischia di più

Mediamente, i ricercatori hanno visto che i maggiori danni intesi come la comparsa di diabete e malattie cardiovascolari sono stati nei confronti degli uomini rispetto alle donne e tra i più giovani rispetto agli adulti " con un livello di istruzione più elevato rispetto a quelli più bassi e tra gli adulti nelle aree urbane rispetto a quelle rurali ", conclude lo studio.

Come intervenire

Gli studiosi sottolineano la necessità di interventi urgenti per limitare il consumo di bevande zuccherate a livello globale "prima che ancora più vite vengano accorciate dai loro effetti sul diabete e sulle malattie cardiache ", ha aggiunto Laura Lara-Castor prima autrice dello studio.

C'è ancora molto da fare, soprattutto nei paesi dell'America Latina e dell'Africa dove il consumo è elevato e le conseguenze sulla salute sono gravi

La richiesta è di campagne pubblicitarie ad hoc che facciano luce sulle bevande zuccherate e l'invito a ridurne il consumo come già accaduto in Messico che nel 2014 ha introdotto una tassa su queste tipologie di bevande. "".