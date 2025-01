Cos'è la dieta flexitariana, come funziona e quali sono i benefici

Ascolta ora 00:00 00:00

La dieta flexitariana è un regime alimentare che sta acquisendo tanta popolarità nel mondo dei social. È ritenuta anche uno stile di vita che apporta all’organismo tanti benefici salutari perché è ricca di vitamine, fibre, sali minerali, sostanze antiossidanti che garantiscono longevità e benessere.

Che cos’è e come funziona la dieta flexitariana

Il termine designa l’unione tra gli aggettivi “flessibile” e “vegetariano” perché questa dieta è caratterizzata dall’assunzione privilegiata di alimenti vegetali, senza escludere gli alimenti di origine animale, e da uno schema alimentare in un certo senso più libero e meno rigoroso rispetto a quello di stampo vegetariano o vegan.

Questa tipologia di dieta si basa su cinque principi flessibili. Scopriamo quali sono:

preferire gli alimenti di natura vegetale: via libera a frutta, verdura, semi, cereali integrali; non escludere il consumo di carne e pesce: mangiare carne, pesce, uova e latticini in quantità limitate e con una certa consapevolezza; no ai cibi processati: privilegiare alimenti freschi limitando quelli con grassi saturi, additivi e soprattutto con zuccheri aggiunti; via libera alla varietà: sì a promuovere l’uso di sostituzioni alle proteine di origine animale grazie all’utilizzo del tofu, del tempeh, e dei legumi; equilibrio e creatività: rispettare l’apporto di tutti i nutrienti essenziali e abbracciare a pieno la creatività a tavola.

Perché fa bene la dieta flexitariana

Questo regime alimentare salutare ed equilibrato è in grado di apportare all’organismo tutte le sostanze essenziali per il suo sostentamento quotidiano in maniera completa e anche creativa. Privilegiando infatti il consumo di alimenti di origine vegetale svolge un’azione antiossidante e antitumorale in grado di contrastare la formazione dei radicali liberi e la diffusione dello stress ossidativo.

Limitare il consumo dei cibi ultraprocessati come insaccati, carni grasse e lavorate, garantisce l’apporto di grassi buoni, in primis omega 3 e omega 6 che sono alleati della salute del cuore. Di fatti contrastano e prevengono l’insorgere di malattie cardiovascolari come ipertensione, infarto e ictus.

Frutta e verdura di stagione sono anche ricche di sostanze antinfiammatorie che innalzano anche le difese immunitarie contrastando l’attacco di virus e batteri nocivi. Ricchi di fibre gli alimenti apportati da questa dieta donano un senso di sazietà prolungato. Risultano alleati della dieta dimagrante dall’effetto detox, garantiscono la regolarità intestinale. Donano un senso di leggerezza e permettono di non accumulare il peso in eccesso prevenendo patologie a livello metabolico come il diabete e l’obesità.

La dieta flexitariana apporta all’organismo molte vitamine del complesso

che donano energia e permettono di regolare anche l’attività del sistema nervoso centrale contrastando ansia e depressione, stimolando e potenziando le capacità cognitive come capacità di attenzione e memoria.